Минобороны РФ сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии

Минобороны РФ сообщило, что утром 6 октября в сирийской провинции Хама российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.

«Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было», — сказано в сообщении.

Утром 6 октября подконтрольное террористам информагентство Amaq сообщило, что боевики «Исламского государство» (организация запрещена в РФ) сбили российский вертолет в провинции Хама. В твиттере также появились фотографии, якобы сделанные после выстрела.

Hama: ISIS claims to have downed a Russian helicopter near Shaykh Hilal. pic.twitter.com/hgkp5WC2qW

Picture circulated by Syrian activists purportedly shows the Russian helicopter shortly after hit by ISIS near Shaykh Hilal. pic.twitter.com/j7UWhpKgt3

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) 6 октября 2017 г.