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Минобороны РФ сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии

15:03 6.10.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Минобороны РФ сообщило, что утром 6 октября в сирийской провинции Хама российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.

«Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было», — сказано в сообщении.

Утром 6 октября подконтрольное террористам информагентство Amaq сообщило, что боевики «Исламского государство» (организация запрещена в РФ) сбили российский вертолет в провинции Хама. В твиттере также появились фотографии, якобы сделанные после выстрела.

 

Район, в котором, по утверждению Amaq, был сбит вертолет, отмечен на картах вооруженного конфликта в Сирии как подконтрольный правительству Башара Асада.

Темы: Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 20:43
Гость: инопланетяне

пРИ вЫнуЖДенноЙ пОСаДке ПилОТЫ вЕртоЛёТа УволИЛись ИЗ роССии ЛеТом 2017.
06.10.2017, 19:52
Гость: А?

а где второе фото? где вертолет горит.
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