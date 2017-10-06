Украинские депутаты подрались за звание самого большого врага России

Скандальный законопроект «о реинтеграции Донбасса» довел украинских депутатов до очередной потасовки

Она оказалась самой массовой за последние годы. Турчинов немедленно обвинил в происходящем проникшую в украинский парламент «русскую агентуру». На самом же деле политическая подоплека конфликта ровно в другом.

Такого раскола правящая коалиция в украинской Верховной раде не знала, пожалуй, со времен евромайдана. То есть депутаты дрались в Верховной раде и раньше, но не столь массово и по менее важным вопросам. Но в четверг свалку вокруг трибуны устроили фракции, которые в принципе поддерживают карательную операцию в Донбассе.

Поводом стал пакет из двух законов «о реинтеграции Донбасса», который президент Петр Порошенко внес накануне, а один из законов даже ловко успел перевнести в четверг днем уже с поправкой.

Хотя этот сдвоенный закон ничего на самом деле не менял (если не считать переименования «АТО» в операцию «по обороне Украины» и переподчинения всех карательных войск от СБУ к минобороны), праворадикальная оппозиция увидела в нем явное предательство. «Самопомощь» и УКРОП увидели в законах попытку легитимировать ненавистные им Минские соглашения.

Резон в этих упреках был – в одном из законов действительно есть ссылка на Минские соглашения, а другой продлевал еще на год закон об особенностях выборов в Донбассе, за который сама же Верховная рада проголосовала три года назад.

Фракция «Народный фронт», которая входит в правящую коалицию, вместо того чтобы поддержать столь важную инициативу президента, выставила ему пикантное условие.

«Факт вывода российских войск из отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен утверждаться указом президента, который он подписывает только на основе общего представления министра внутренних дел Украины и министра обороны Украины», – требовал с трибуны лидер «Народного фронта» Максим Бурбак.

То есть открыто признался в том, что фракция не доверяет президенту и Порошенко должен согласовывать такие важные вещи с собственными подчиненными – с силовыми министрами. Напомним, что фактическим лидером «Народного фронта» остается Арсен Аваков, шеф МВД.

Как раз когда Бурбак озвучивал свое условие, за его спиной в президиуме парламента уже скапливалась толпа других противников закона – из фракции «Самопомощь». Эти депутаты решили не ругать законопроект, как «Народный фронт», а просто захватить президиум и сорвать голосование.

Заткнуть рот оппонентам оказалось гораздо проще, чем приводить аргументы с трибуны. Толпа окружила спикера Андрея Парубия и вице-спикера Ирину Геращенко. Здоровые мужики в пиджаках, словно школьные хулиганы, принялись вырывать с мясом провода от микрофонов президиума.

В это время на Геращенко стала нажимать справа одетая в эффектное белое платье Татьяна Черновол («Народный фронт»), одна из самых известных участниц евромайдана. «Я в Минске боевиков не боюсь, вас я тем более не боюсь! Сели все на место!» – кричала им Ирина Геращенко, которая традиционно ведет в Минске переговоры с эмиссарами ДНР и ЛНР. С другой стороны на Парубия нажимал Егор Соболев из «Самопомощи». Оба спикера оказались в кольце врагов.

Сидевший в ложе правительства секретарь СНБО Александр Турчинов не мог понять, чем недовольна толпа. В законе же Россия официально будет названа агрессором, пытался он втолковать уже в свой микрофон аудитории. Он успел крикнуть, что противники закона действуют в интересах Москвы, если мешают утвердить такой документ.

Но договорить ему помешала Герой Украины, депутат от «Батькивщины» Надежда Савченко, которая подошла и вырвала микрофон у секретаря СНБО. Опасаясь за безопасность Турчинова, к нему даже подскочил один из сторонников.

Тем временем Парубий, чей голос едва был слышен из-за гвалта, сдался и объявил, что закрывает заседание.

«Русская агентура» прошла в парламент

Покинув зал заседаний, раздосадованный Турчинов объявил о том, что законопроекты провалила внедренная в Верховную раду «русская агентура».

Срочно приехал Порошенко, созвав заседание своих сторонников из фракции имени себя – из «Блока Петра Порошенко». Президент снова горячо убеждал депутатов, что эти законопроекты нужно принять, сообщил источник во фракции УНИАН. Собеседник не исключил, что завтра, возможно, в зал будут собраны дополнительные народные депутаты из БПП. Это потребует от аппарата Порошенко особых усилий, ведь обычно по пятницам на заседания приходит не больше 150 депутатов, хотя кворум составляет 226 голосов.

Зампред БПП Алексей Гончаренко в момент драки тоже находился возле трибуны, но в потасовку не вмешивался. Во время разговора с газетой ВЗГЛЯД уже после всех событий он выражал оптимизм. Как сказал депутат:

«Сегодня мы увидели попытку дестабилизировать парламент, попытку сорвать признание России агрессором, а Донбасс – оккупированной территорией. Но я уверен, что здравые силы победят и все будет хорошо».

Он надеется, что президентский законопроект может быть принят уже в пятницу.

Схлестнулись разные «патриотизмы»

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил провал инициатив Порошенко тем, что между разными силами разгорелась острая борьба за радикальный электорат.

«Все спорили, кто больший патриот. Альтернативные проекты «Свободы», «Самопомощи» были сформулированы в абсолютно бескомпромиссном духе, все пытались пиариться на теме войны. Эти патриотизмы так сильно схлестнулись, вот почему сегодня ни у кого ничего не получилось», – сказал Бортник.

На происходящее могло повлиять и давление улицы. По его словам, часть депутатов могла опасаться повтора ситуации августа 2015 года, когда Порошенко также поставил на голосование вопрос о поправках в конституцию об особом статусе Донбасса. И тогда под стенами Верховной рады произошли беспорядки, а один из ветеранов АТО даже бросил гранату в полицию. Тем не менее Бортник тоже не исключает, что в пятницу фракции договорятся и одобрят законопроект.

«Президент пытается и в Минск сыграть, потому что Минские соглашения – это его обязательства перед западными партнерами, и правый электорат выиграть, и заодно свои полномочия расширить. Это чудесно понимают другие партнеры по власти и не позволяют президенту получить все коврижки», – полагает эксперт.

«Получить то и другое Порошенко не удалось. Другие политики сами начали радикализировать патриотическое поле. Порошенко оказался в ситуации, похожей на общественную блокаду Донбасса. Как он тогда ни сопротивлялся, его все же заставили это легализовать, чтобы не потерять поддержку радикалов», – напомнил политолог. «Все происходящее – это электоральные элементы избирательной стратегии президента, «Самопомощи», «Свободы» и других сил. Это то, с чем они собираются в той или иной мере идти на выборы 2019 года», – подытожил Бортник

Авторы: Андрей Резчиков, Юрий Зайнашев