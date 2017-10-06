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Законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса принят в первом чтении‍

13:04 6.10.2017
Фото с личной страницы Борислава Березы в Facebook
Фото с личной страницы Борислава Березы в Facebook
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Украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был зарегистрирован в Верховной раде президентом страны Петром Порошенко. В нем, в частности, неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. В него также была внесена поправка, которая изымает из текста ссылку на минские соглашения.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Раду исправленный законопроект о Донбассе накануне, 5 октября. Изменения, согласно которым особый статус Донецкой и Луганской начнет действовать после «вывода российских войск», были внесены в документ в тот же день.

В ДНР заявили, что президентский законопроект противоречит минским соглашениям. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг сообщал, что в Донецке считают, что документ «узаконит экономическую блокаду» региона со стороны Киева.

Темы: Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 17:14
Гость: Русский

..не надо примазываться... В Крыму там действительно большинство русских. Это они подтвердили. А вот на всем Донбассе и др. районов украшки живут хохлы и русскоговорящие украинцы. Когда нацики стали свергать Яныка, практически ВСЕ, кроме крымчан, заняли выжидающую позицию: посмотрим, кто победит. Ну и как ,дождались?! Плохо без России и русских- стало.
НЕТ!, Русские спасать ни хохлов, ни русскоговорящих украинцев - больше НЕ БУДУТ. Жители районов украшки ,только своими руками и головами решайте свою судьбу.
Вот классным оружием и боеприпасами, деньгами - поможем. Не вопрос. Только так!
06.10.2017, 16:35
Гость: АГД

лоханка меркель и лох олланд - сладкая парочка. хихихи
06.10.2017, 16:18
Гость: Мышка

Хватит болтать, когда уже сталинский социалистический город Запорожье освободишь? Или мне, слабой девушке, поручаешь?
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