Законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса принят в первом чтении‍

Украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был зарегистрирован в Верховной раде президентом страны Петром Порошенко. В нем, в частности, неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. В него также была внесена поправка, которая изымает из текста ссылку на минские соглашения.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Раду исправленный законопроект о Донбассе накануне, 5 октября. Изменения, согласно которым особый статус Донецкой и Луганской начнет действовать после «вывода российских войск», были внесены в документ в тот же день.

В ДНР заявили, что президентский законопроект противоречит минским соглашениям. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг сообщал, что в Донецке считают, что документ «узаконит экономическую блокаду» региона со стороны Киева.