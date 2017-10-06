СБУ введет ответственность за поездки чиновников в Россию

Служба безопасности Украины инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в Россию украинским чиновникам, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, юристы СБУ уже подготовили соответствующий законопроект, который ограничивает визиты в Россию политикам, чиновникам и представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

Документ предусматривает, в частности, уголовную ответственность чиновников за посещение РФ «с целью причинения вреда национальным интересам Украины».

Ведомство готово к профессиональным предложениям по совершенствованию законопроекта, для чего и выносит его на публичное обсуждение, после чего документ будет передан одному из субъектов законодательной инициативы.

В 2015 году Украина объявила Россию «страной-агрессором», считая, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».