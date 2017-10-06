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СБУ введет ответственность за поездки чиновников в Россию

11:35 6.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Служба безопасности Украины инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в Россию украинским чиновникам, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, юристы СБУ уже подготовили соответствующий законопроект, который ограничивает визиты в Россию политикам, чиновникам и представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

Документ предусматривает, в частности, уголовную ответственность чиновников за посещение РФ «с целью причинения вреда национальным интересам Украины».

Ведомство готово к профессиональным предложениям по совершенствованию законопроекта, для чего и выносит его на публичное обсуждение, после чего документ будет передан одному из субъектов законодательной инициативы.

В 2015 году Украина объявила Россию «страной-агрессором», считая, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».

Темы: Украина, Внешняя политика Украины, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 16:39
Гость: АГД

А он так старается, еще есть такие у пшеков - якуб и у чехов иржик и у пиндосов - бом бом бом
06.10.2017, 16:02
Гость: Бтр

Вот именно, это гибридные квазибандеровцы, и просто всякая шваль с помоек человеческого социума украины .
06.10.2017, 15:49
Гость: Бтр

Такие как ковтун позорят даже обезьян, даже не человекообразных, а самых простых , лемуров тех же.
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