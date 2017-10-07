В Минобороны заявили об уничтожении в Сирии влиятельных командиров ИГ*

В Минобороны России сообщили об уничтожении в Сирии скрывавшихся в течение долгого времени в Ираке влиятельных полевых командиров террористической организации «Исламское государство»*, сообщает RT.

«По информации, полученной по нескольким каналам и подтверждённой «на земле», уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ*, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении в ходе специальной операции в Сирии командования международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), «Джабхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещённые на территории России