Порошенко продлил особый статус Донбасса на год

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Этот документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления - Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Данный закон также определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается приверженной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и устава ООН, пишет "Интерфакс".

Также в законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно-признанных границ является целостной и неприкосновенной.

Накануне Верховная рада Украины на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.