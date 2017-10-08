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В Барселоне проходит митинг за сохранение Каталонии в составе Испании

16:19 8.10.2017

В Каталонии начался митинг сторонников единства региона и Испании.

Демонстрация проходит в Барселоне под лозунгом «Достаточно, восстановим здравый смысл». Акцию проводит платформа «Каталонское гражданское общество», выступающая против независимости региона.

Фото со страницы главы фракции Народной партии в парламенте Каталонии Хавьера Гарсия Альбиоля в Twitter

В конце шествия бывший председатель Европарламента Хосеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса зачитают манифест.

Участники шествия проходят по улицам города, держа в руках испанские флаги и крича лозунги: «Я испанец» и «Пучдемона в тюрьму», передает корреспондент РБК.

По данным Bloomberg, в мероприятии участвуют тысячи человек. «Сегодня мы подведем черту под вопросом о независимости», — цитирует агентство министра здравоохранения Испании Долорс Монсеррата, уроженку Каталонии. Она пришла на митинг с испанским флагом.

К участникам акции присоединились представители каталонского бизнеса, пишет Bloomberg. В частности, в шествии участвует делегация бизнес-объединения Cercle d’Economia. Его председатель Хуан Бругера встречался с президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном, предложив ему отказаться от провозглашения независимости. В Cercle d’Economia в том числе входят директора каталонских банков.​

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что власти Каталонии должны отменить результаты референдума о том, стоит ли региону становиться независимым государством. По мнению премьера, ситуация будет становится только хуже. Он добавил, что не потерпит шантажа со стороны местных властей.

По итогам референдума, прошедшего 1 октября, правительство Каталонии объявило о победе сторонников независимости. По данным властей, около 90% из 2,3 млн проголосовавших поддержали независимость.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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08.10.2017, 19:27
Гость: ник

Наверное Мадридом заказано.
08.10.2017, 19:13
Гость: kot

Слышишь пенсионер, ты за наших братьев не переживай.
08.10.2017, 18:19
Гость: kot

Это марш франко-фашистских недобитков и банкиров, которые в своё время привели к власти фашистов Франко, Муссолини и Гитлера.
Все комментарии (5)
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