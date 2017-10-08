Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

Офицеры, штурмовавшие номер Стивена Пэддока, расстрелявшего из окна 32-го этажа отеля Mandalay Bay 58 человек на фестивале в Лас-Вегасе, раскрыли новые подробности трагедии.

В частности, в гостиничном номере Пэддока была обнаружена записка, включающая расчеты, которые должны были помочь убийце "максимизировать точность и убить как можно больше людей", пояснили в полиции.

Записка находилась около окна, которое Пэддок разбил молотком, прежде чем начать стрельбу. Рядом лежали полуавтоматические винтовки, "оснащенные всем необходимым для увеличения скорости стрельбы".

Никаких "предсмертных слов" в обнаруженной записке не было. Более того, у полиции Лас-Вегаса есть версия, что Пэддок намеревался выжить и избежать последствий кровавой расправы, пишет РГ со ссылкой на зарубежные издания.

Кроме того, по словам шерифа Джозефа Ломбардо, 64-летний пенсионер арендовал роскошный номер с видом на музыкальный фестиваль Life is Beautiful - еще одно мероприятие в Лас-Вегасе, которое планировалось за неделю до музыкального фестиваля Harve Music. Однако последний в итоге был выбран в качестве мишени.

У покончившего с собой 64-летнего Пэдокка полицейские обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия,несколько контейнеров с взрывчаткой и 1600 патронов.