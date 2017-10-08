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Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР

10:22 8.10.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в финансовой поддержке КНДР.

"Я убежден, что они (Иран — прим.) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, что абсолютно недопустимо", — заявил американский лидер в интервью телеканалу TBN.

Трамп отметил, что действия Тегерана "подрывают дух" ядерной сделки, и пообещал в обозримом будущем огласить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Президент США добавил, что считает Иран "плохим игроком", с которым следует обращаться "соответствующим образом", пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен отказаться от СВПД по ядерной программе Ирана в его нынешнем виде и объявить о противоречии сделки национальным интересам США.


 

Темы: Иран, Северная Корея, США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.10.2017, 12:32
Гость: Юляша

А какое,извините Транпу ... дело до Кореи ???
Он что теперь,начальник Киму Ыну ???
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