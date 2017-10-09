ИГ* хочет скомпрометировать пленных российских героев Цуркану и Заболотного

«Исламскому государству»*, захватившему в неравном бою двоих российских добровольцев под Дейр эз-Зором, оказалось мало добычи

Джихадисты решили дискредитировать храбрых героев, распространив «вброс» о том, что Заболотный и Цуркану стали сотрудничать с террористами.

Неделю назад террористы ИГИЛ* выложили на своих ресурсах видео, где русскоговорящие пленники рассказали о том, как попали в лапы боевиков. Узниками оказались Григорий Цуркану и Роман Заболотный, самоотверженно воевавшие против террористов ради мира в Сирии и сирийского народа. Мир должен знать своих защитников, не проходя мимо их истории.

Григорий Цуркану родился в 1978 году в Подмосковье. Для него сирийская война — уже далеко не первый конфликт, в котором он выступал добровольцем по идейным соображениям на стороне притесненного народа. В своё время, согласно информации Telegram-канала Directorat 4, русский, известный своей природной храбростью и обостренным чувством справедливости с детства, защищал жителей Донбасса от этнических чисток украинских радикалов. Он бился за народ и на территории бывшей Югославии, разорванной на куски американскими стараниями.

Второй узник чести – донской казак Роман Заболотный, уроженец Ростовской области, также не мог бросить в беде женщин и детей, страдавших от террора ИГ*. Эта дорога также привела его в Сирию. По данным Telegram-канала Mash, Заболотный сделал немало, чтобы поправить гуманитарную ситуацию в ЛНР, и неоднократно сам доставлял грузы с продуктами и медикаментами жителям народной республики.

Именно этих российских героев, посвятивших себя сирийскому народу и его страданиям, игиловцы решили оболгать, распространив «вброс» на новом видео, где самоотверженные россияне якобы делятся с ними какой-то «сверхсекретной информацией».

При этом, даже на видео ИГ* видны результаты неравного боя, который приняли добровольцы, окруженные головорезами со всех сторон. Какой информацией могли поделиться с боевиками россияне, если наступление в Дейр эз-Зоре идет полным ходом, а террористы уносят ноги даже из аш-Шулы, где пленили самоотверженных добровольцев? Видимо, террористы вне себя от ярости, что настоящие герои поделились с ними дезинформацией, которая нисколько не поможет террористам.

Любопытную информацию дал в телеграмм-канале Вестник Дамаска. Компетентный источник считает, что Заболотный намеренно дезинформировал боевиков, заявив, что их колонна двигалась в штаб. Это подтверждает рассказ сирийца с сайта Arabitoday.com, согласно которому колонна двигалась из командного пункта.

«Если предположить, что Заболотный сотрудничал с ИГ*, то оборона САА в районе Дейр ЭзЗора моментально бы рухнула. Не можем ничего утверждать, относительно всех моментов боя, но уже исходя из того, что ни Заболотный, ни Цуркану не выдали никакой ценной информации, и более того, как могли, пытались дезинформировать игиловцев - они Герои. Видимо это и стало роковым моментом, который террористы не стерпели».

В таком случае очень скоро мы можем узнать о печальных известиях о судьбе российских добровольцев. Но именно такие люди и такие поступки «за други своя» наполняют великим смыслом саму жизнь.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России