Сенатор США обвинил Трампа в развязывании Третьей мировой войны

Американский сенатор-республиканец, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что своими заявлениями нынешний президент страны Дональд Трамп может поставить США на путь «к третьей мировой войне».

Такое заявление Коркер сделал в интервью изданию New York Times. По его словам Трамп относится к своей должности, как к реалити-шоу.

Коркер обвинил главу Белого дома в том, что своими публикациями в Twitter тот неоднократно вредил дипломатическим усилиям США. Правда конкретные примеры он не привел.

Ранее Коркер уже сталкивался с Трампом. В частности он заявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок в 2018 году. Трамп в ответ на это заявил, что у сенатора «кишка тонка для участия в выборах», а также обвинил его в том, что он причастен к ядерной сделке с Ираном. В ответ на это сенатор заявил, что Белый дом превратился в «детский сад для взрослых».