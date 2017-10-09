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Сенатор США обвинил Трампа в развязывании Третьей мировой войны

09:21 9.10.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com

Американский сенатор-республиканец, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что своими заявлениями нынешний президент страны Дональд Трамп может поставить США на путь «к третьей мировой войне».

Такое заявление Коркер сделал в интервью изданию New York Times. По его словам Трамп относится к своей должности, как к реалити-шоу.

Коркер обвинил главу Белого дома в том, что своими публикациями в Twitter тот неоднократно вредил дипломатическим усилиям США. Правда конкретные примеры он не привел.

Ранее Коркер уже сталкивался с Трампом. В частности он заявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок в 2018 году. Трамп в ответ на это заявил, что у сенатора «кишка тонка для участия в выборах», а также обвинил его в том, что он причастен к ядерной сделке с Ираном. В ответ на это сенатор заявил, что Белый дом превратился в «детский сад для взрослых».

Темы: Дональд Трамп, США, Международная политика
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Комментарии читателей
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09.10.2017, 09:55
Гость: Длинный нос

Сенатор имеет право говорить что хочет- президент ему не хозяин. Вопрос лишь в том- поддержат ли этого сенатора остальные 99 сенаторов.
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