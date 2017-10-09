США и Турция прекратили взаимную выдачу неиммиграционных виз

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

Соответствующее заявление было размещено в официальном микроблоге дипломатической миссии в Twitter. Заявление посольства Турции полностью копирует аналогичное заявление посольства США в Анкаре, размещенное в минувшее воскресенье.

Как говорится в обоих заявлениях, «последние события заставили пересмотреть вопрос об обязательствах» обоих правительств в отношении безопасности их дипмиссий, и, чтобы свести к минимуму количество посетителей посольств и консульств, было принято решение о приостановлении всех неиммиграционных визовых услуг во всех дипмиссиях обоих стран.

США объявили о приостановке выдачи виз после того, как суд Турции в минувшую среду арестовал работника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Он обвиняется в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки переворота в 2016 году.

Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Его подозревают в связях с полицейскими и экс-прокурором Зекерией Озом, который занимался делом о коррупции в высших эшелонах власти в 2013 году.