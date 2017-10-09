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Порошенко пригласил Турцию в группу «друзей деоккупации Крыма»

20:42 9.10.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева.

Об этом в понедельник, 9 октября, он сказал после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается. Обыски и аресты, притеснения и преследования, запугивания и вытеснения стали обыденностью, к сожалению», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что Киев и Анкара договорились в дальнейшем координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе и мониторинговых. «Все в мире понимают, что международное право на то и международное право, чтобы его уважали», — сказал Порошенко.

15 сентября президент Украины предложил создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева. «У нас есть координированная поддержка наших партнеров во всем мире», — отметил он.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.10.2017, 22:58
Гость: Carlos

Украина:
1. Сможет купить у Турции помидоры (хотя бы в межсезонье)?
2. Сможет поставлять в Турцию газ?
3. Сможет поставить в Турцию зенитно-рауетные комплексы, сопоставимые с 400-ми?
09.10.2017, 22:45
Гость: Прохожий

Да некуда деваться Порошенко. Не будет на Россию бочку катить, на него самого свои накатят.
09.10.2017, 22:38
Гость: Остолоп

"Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма"
Любит Гарант по граблям ходить.
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