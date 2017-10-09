Порошенко пригласил Турцию в группу «друзей деоккупации Крыма»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева.

Об этом в понедельник, 9 октября, он сказал после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается. Обыски и аресты, притеснения и преследования, запугивания и вытеснения стали обыденностью, к сожалению», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что Киев и Анкара договорились в дальнейшем координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе и мониторинговых. «Все в мире понимают, что международное право на то и международное право, чтобы его уважали», — сказал Порошенко.

15 сентября президент Украины предложил создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева. «У нас есть координированная поддержка наших партнеров во всем мире», — отметил он.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.