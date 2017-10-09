Сирийский генерал обвинил США в поставке оружия боевикам

США поставляют оружие террористам в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Сирийской армии генерал Али Аль-Али, пишет РИА Новости.

По словам военного, доподлинно известно, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября текущего года почти 1500 грузовиков с военным имуществом и вооружением.

«Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»*», - заявил Аль-Али, демонстрируя захваченное у боевиков оружие.

Он отметил, что оружие попадает к экстремистам следующим путем: оно закупается американскими оборонными компаниями Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи американским союзникам, затем оно доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые не контролируются правительственными войсками.

Ранее представители американского военного ведомства заявляли, что данное оружие предназначалось курдам из «Сирийских демократических сил», которые с его помощью должны были освободить Ракку от боевиков ИГ*

*Террористическая организация, запрещена в России.