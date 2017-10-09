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Сирийский генерал обвинил США в поставке оружия боевикам

10:09 9.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

США поставляют оружие террористам в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Сирийской армии генерал Али Аль-Али, пишет РИА Новости.

По словам военного, доподлинно известно, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября текущего года почти 1500 грузовиков с военным имуществом и вооружением.

«Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»*», - заявил Аль-Али, демонстрируя захваченное у боевиков оружие.

Он отметил, что оружие попадает к экстремистам следующим путем: оно закупается американскими оборонными компаниями Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи американским союзникам, затем оно доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые не контролируются правительственными войсками.

Ранее представители американского военного ведомства заявляли, что данное оружие предназначалось курдам из «Сирийских демократических сил», которые с его помощью должны были освободить Ракку от боевиков ИГ*

*Террористическая организация, запрещена в России.

Темы: Сирия, США, Боевики и незаконные вооруженные формирования в мире, Вооружения в мире, Торговля оружием в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.10.2017, 10:55
Гость: ****

Сирийский генерал это может утверждать,но Кремль в постоянной надежде,что "друзья и партнеры" когда-нибудь прекратят нарушать"международное право" и "договоренности".....
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