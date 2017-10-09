Акопов: Российских добровольцев в САР запомнят как героев России

В Сирийской Арабской Республике попали в плен двое россиян – Роман Заболотный и Григорий Цуркану

Формально они не состояли в рядах армии Российской Федерации, однако показали себя настоящими русскими воинами. Заболотный и Цуркану - герои нашего времени, такие люди становятся символами России, пишет Петр Акопов.

Роман Заболотный уроженец поселка Рассвет в Ростовской области, а его товарищ Григорий Цуркану родился в Домодедовском районе в Подмосковье. Заболотный и Цуркану воевали в САР по контракту с так называемой Частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера».

О том, что двое российских добровольцев оказались в плену у боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), стало известно на минувшей неделе от самих террористов. Они были пленены при контрнаступлении ИГ в районе села Шула в провинции Дейр эз-Зор. Ранее боевикам не удавалось взять в плен ни одного из российских добровольцев, однако Заболотный и Цуркану были пленены в бою.

Как рассказал один из сирийских военных, находившийся рядом с Заболотным и Цуркану, после выезда из района села Шула в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии их машины стали обстреливать из тяжелых пулеметов. По его словам, российские солдаты не стали отступать, а вступили в бой с террористами, которых насчитывалось порядка 80 человек. После того, как у российских военных закончились боеприпасы, они вступили с боевиками в рукопашный бой. Заболотный и Цуркану сражались с террористами как герои, прежде чем попасть в плен.

«Я никогда не забуду это самопожертвование», – сказал сирийский солдат.

На сегодняшний день многие сетуют на то, что в наш век у людей нет идеалов, веры, что не осталось в мире настоящих героев, но они есть и находятся вокруг нас. По мнению Акопова, такими героями являются добровольцы, которые встают на защиту Родины и не отрекаются от веры и предков. Они являются примером мужества и стойкости. Такие люди, как Заболотный и Цуркану — настоящие герои России. Память о них будет долгой, а со временем они станут символами героизма и мужественности.