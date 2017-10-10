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В Сирии при взлете разбился российский самолет Су-24

11:52 10.10.2017
Фото с сайта airforce.ru
Фото с сайта airforce.ru
Сюжет: Сирийский кризис

В Сирии на базе Хмеймим, где находятся российские военные, фронтовой бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, сообщило Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что катастрофа произошла 10 октября, когда бомбардировщик готовился к боевому вылету.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

Инцидент с Су-24 стал третьим случаем небоевых потерь российских самолетов в сирийской операции. В 2016 году при заходе на посадку на палубу крейсера «Адмирал Кузнецов» разбились МиГ-29К и Су-33. В обоих случаях пилоты катапультировались и выжили.

В декабре 2016 года в Черном море разбился Ту-154 российского Минобороны, который вез в Сирию ансамбль песни и пляски имени Александрова и руководителя благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 20:33
Гость: ник

бывает ЛА падают время от времени, а с вертолетами чаще всего
10.10.2017, 20:05
Гость: ????у

И вновь,Вы не Авиатор.Наши "Ту-95 МС"И "В-52"всех модификаций возможно сравнивать "по возрасту",т.к оба прошли не одну модернизацию."Су-24М"фронтовой бомбардировщик, совершенно для других задач .Ему на смену уже пришел "Су-34"и сравнения здесь неуместны.На автодорогах, только сегодня(!)десятки погибших и не на "запорожцах".....
10.10.2017, 19:57
Гость: П....

Не пейте много ,вот жадность и не повредит "двигателю",
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