Венгрия попросит пересмотреть вопрос об ассоциации Украины с Евросоюзом

Венгрия заявила, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Это связано с новым законом об образовании, который был принят киевскими властями в сентябре. По словам главы МИД Венгрии Петера Сиярто, этот закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, так как лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке. Это, по мнению министра, приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине.

«Неприемлемо, что рядом с ЕС в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках», - заявил Сиярто.

Он выразил уверенность, что единственный способ повлиять на ситуацию — усилить международное давление на Киев.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, в конце сентября текущего года. Закон вступил в силу 28 сентября и будет вводиться поэтапно — до 2020 года.

Власти Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права украинских нацменьшинств.