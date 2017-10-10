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Венгрия попросит пересмотреть вопрос об ассоциации Украины с Евросоюзом

10:05 10.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Венгрия заявила, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Это связано с новым законом об образовании, который был принят киевскими властями в сентябре. По словам главы МИД Венгрии Петера Сиярто, этот закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, так как лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке. Это, по мнению министра, приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине.

«Неприемлемо, что рядом с ЕС в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках», - заявил Сиярто.

Он выразил уверенность, что единственный способ повлиять на ситуацию — усилить международное давление на Киев.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, в конце сентября текущего года. Закон вступил в силу 28 сентября и будет вводиться поэтапно — до 2020 года.

Власти Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права украинских нацменьшинств.

Темы: Венгрия, Украина, Образование в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 12:50
Гость: АГД

Это апартеид, с которым боролся Нельсон,.. не адмирал.
10.10.2017, 12:28
Гость: кю

Ну уж нет. Сами в нее вляпались, сами и расхлебывайте. Ещё и за содержание заплатите.
10.10.2017, 11:56
Гость: Юляша

ТОЧНО такой-же Закон принимают сейчас и в Латвии.Русскую половину населения хотят лишить образования ВООБЩЕ...Но в ЕС на это всем...там очень любят и неплохо кормят русофобов и фашистов.Как в свое время выдавали латышским полицаям после расстрелов евреев и прочих - пачку папирос,литр водки...
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