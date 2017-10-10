Польша объявила о создании киберармии для защиты от России

В Польше появится отдельный вид войск, предназначенный для борьбы с угрозами в киберпространстве. О создании такой армии объявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич, пишет РИА Новости.

По данным агентства, власти Польши выделят на этот проект порядка 547 миллионов долларов. Необходимость создания такой армии обосновывается информационной угрозой, в том числе и со стороны России. Всего планируется привлечь в данную «киберармию» порядка тысячи человек.

«Группы людей проводят массовые информационные или, лучше сказать, дезинформационные кампании», - заявил Мачеревич, обвинив российских хакеров в попытке повлиять на ход голосования во время референдума о независимости Каталонии.

Ранее американские и европейские политики неоднократно обвиняли Москву в том, что она использует хакеров для влияния на политику западных стран. В частности Россию обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США и Франции. Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали, называя их бездоказательными.