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Польша объявила о создании киберармии для защиты от России

09:45 10.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Польше появится отдельный вид войск, предназначенный для борьбы с угрозами в киберпространстве. О создании такой армии объявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич, пишет РИА Новости.

По данным агентства, власти Польши выделят на этот проект порядка 547 миллионов долларов. Необходимость создания такой армии обосновывается информационной угрозой, в том числе и со стороны России. Всего планируется привлечь в данную «киберармию» порядка тысячи человек.

«Группы людей проводят массовые информационные или, лучше сказать, дезинформационные кампании», - заявил Мачеревич, обвинив российских хакеров в попытке повлиять на ход голосования во время референдума о независимости Каталонии.

Ранее американские и европейские политики неоднократно обвиняли Москву в том, что она использует хакеров для влияния на политику западных стран. В частности Россию обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США и Франции. Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали, называя их бездоказательными. 

Темы: Польша, Интернет в мире, Интернет и сети, Компьютеры и Интернет
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 12:47
Гость: АГД

поляки выпендривались, требовали земли от моря до моря, и получили траками Гудериана большой привет от Гитлера.
10.10.2017, 12:38
Гость: ИИИгАААрь!

Для этого надо есть лапшичку, а пшикать пшёнкой.
10.10.2017, 12:17
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

« 1 сентября 1939 года в 04:45 утра, согласно плану «Вайс», немецкие войска без объявления войны начали наступление на всём протяжении германо-польской границы...18 сентября президент, правительство и главнокомандующий вооружёнными силами Польши покинули территорию Польши. »
Мммда, 18 дней.
Все комментарии (9)
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