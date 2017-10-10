Семейный подряд: Что известно о сестре Ким Чен Ына

Что известно о сестре северокорейского лидера Ким Чен Ына и её новом государственном назначении

По итогам пленума Трудовой партии Кореи (ТПК) младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон была назначена кандидатом на пост члена политбюро центрального комитета ТПК — высшего органа власти в стране. Аналитики гадают о причинах такого высокого продвижения молодой родственницы Ким Чен Ына по карьерной лестнице. Одни считают, что в условиях усиливающегося давления извне глава КНДР пытается укрепить контроль над высшим органом власти республики, другие говорят о назревшей необходимости омоложения кадрового состава. Как может измениться политический ландшафт Северной Кореи с появлением в правящей элите Ким Ё Чжон?

Ким Ё Чжон. Стоп-кадр с видео. Фото с сайта ntv.ru

Пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи одобрил выдвижение в кандидаты в члены политбюро Ким Ё Чжон — младшей сестры руководителя КНДР Ким Чен Ына. Помимо неё новые назначения получили более десяти партийных функционеров.

С 1950-х годов Северной Кореей управляет династия Кимов, хотя формально в стране установлен республиканский режим. За более чем полвека нахождения Кимов у власти высшие посты в государстве занимали многие родственники главы государства, однако молодая женщина — редкость на политической сцене Пхеньяна.

В 2011 году, после кончины Ким Чен Ира, КНДР возглавил его сын Ким Чен Ын. В 2009 году Ким Чен Чхоль (1981 года рождения) — родной старший брат нынешнего правителя Северной Кореи — отказался от претензий на власть. Другой «наследник» Ким Чен Ира — Ким Чен Нам (1971 рождения), сводный брат Ким Чен Ына, по версии малазийского следствия, был убит в Куала-Лумпуре 13 февраля 2017 года.

Тёмная лошадка

По утверждениям ряда СМИ, Ким Ё Чжон впервые появилась на публике 22 марта 2014 года в столице на концерте ансамбля «Моранбон». Перед выходом в свет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), которое выражает официальную позицию Пхеньяна, назвало сестру Ким Чен Ына одним из главных работников ТПК.

О Ким Ё Чжон, как и о других родственниках лидера КНДР, известно немного. Девушке 28 или 30 лет (данные о дате её рождения расходятся: по одним источникам, это 1987 год, по другим — 1989-й). В январе 2014 года она стала заведующей 54-м отделом ТПК, в задачи которого входит материальное обеспечение вооружённых сил.

Ранее эту должность занимал дядя Ким Чен Ына — Чан Сон Тхэк, которого считали вторым человеком в КНДР. Однако в декабре 2013 года партийный босс был казнён по обвинению в шпионаже, коррупции и употреблении наркотиков.

В том же месяце из публичного пространства исчезла Ким Гён Хи — жена Чан Сон Тхэка и дочь основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. До опалы тётя Ким Чен Ына была влиятельным политиком, в 2010 году она получила звание генерала армии и статус члена политбюро. 11 апреля 2012 года Ким Гён Хи была избрана секретарём ЦК ТПК.

Чан Сон Тхэк и Ким Гён Хи представляли интересы предыдущего поколения политической элиты КНДР. Их устранение породило выводы, что молодой северокорейский лидер окончательно избавился от опеки приближённых к отцу людей и стремится создать преданную лично ему верхушку госуправления.

По версии западных медиа, именно с этой целью Ким Чен Ын продвигает в органы власти свою сестру. В 2014 году Ким Ё Чжон была избрана депутатом Верховного народного собрания.

В 2016 году она вошла в состав центрального комитета ТПК, заняв должность заместителя начальника отдела. Агентство Bloomberg сообщает, что сестра руководителя КНДР является заместителем начальника отдела ТПК по пропаганде.

«Мягкая сила»

По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгения Кима, возвышение Ким Ё Чжон началось гораздо раньше, чем об этом сообщают СМИ. По его мнению, в будущем Ким Ё Чжон станет опорой своему брату.

«Эта девушка не новичок и накопила очень серьёзный опыт. Она разбирается в том, как работают экономика и система госуправления. Ещё при своём отце Ким Чен Ире она была включена в состав Национального комитета обороны, который является одним из важнейших органов власти», — заявил Евгений Ким в интервью RT.

Эксперт полагает, что Ким Ё Чжон будет руководить «мягкой силой» внутри страны, помогая члену президиума политбюро ЦК ТПК вице-маршалу Чхве Рён Хэ. Приближённый к семье Кимов политик является начальником главного политуправления Корейской народной армии.

«Скорее всего, Ким Ё Чжон будет заниматься общественными организациями, через которые осуществляется партийное руководство. Это так называемая мягкая сила, если говорить простым языком, то есть культура, досуговая деятельность, спорт. Эти вопросы сейчас курирует 67-летний Чхве Рён Хэ», — сказал Ким.

Агентство Bloomberg утверждает, что на Ким Ё Чжон будут возложены обязанности по идеологической работе. Её грядущее появление в Политбюро якобы призвано усилить «семейный контроль за режимом».

Ссылаясь на эксперта Университета Джона Хопкинса Майкла Мэддэна, Reuters делает вывод, что сестра Ким Чен Ына фактически станет правой рукой брата и обретёт степень влияния, которым до опалы обладала Ким Гён Хи.

Южнокорейское Министерство объединения предполагает, что последние кадровые перестановки в Пхеньяне и продвижение Ким Ё Чжон по карьерной лестнице вызваны желанием Ким Чен Ына сформировать новый молодой политический класс.

В то же время северокорейский лидер продолжает опираться на лояльных представителей старшего поколения. Помимо Чхве Рён Хэ, опорой Ким Чен Ына является министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, который в сентябре 2017 года назвал президента США Дональда Трампа «лающей собакой».

Объединительный эффект

Опрошенные RT эксперты считают, что западным медиа свойственно излишне демонизировать северокорейский режим, представляя его деспотичным и при этом неустойчивым. По мнению российских корееведов, возвышение сестры Ким Чен Ына — это естественный процесс и дань политической традиции.

«Члены семьи Ким всегда участвовали в управлении государством. Нет ничего удивительного в том, что сестра нынешнего лидера пробует свои силы в политике. Ким Чен Ыну нужны профессиональные и преданные функционеры. Насколько я могу судить, с кадрами у него проблемы», — отметила кореевед Ирина Ланцова, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

Ким Чен Ын, по мнению собеседницы RT, стремится уравновесить влияние военных за счёт продвижения гражданских лиц в политбюро ЦК ТПК и другие органы власти. Данная мера призвана упрочить стабильность политической системы и обеспечить сбалансированное развитие государства.

В свою очередь, Евгений Ким убеждён, что возвышение Ким Ё Чжон не связано с какими-либо опасениями Ким Чен Ына по поводу возможного возникновения фронды в среде генералитета или партийной бюрократии. По его мнению, прочность режима северокорейского лидера явно недооценивается.

«Есть одна важная деталь, на которую мало обращают внимание. Свержение Ким Чен Ына будет означать крах всего государства. Нелояльная верхушка не получит ничего, потому что коммунистический период будет вычеркнут из истории. Нечто подобное мы, например, наблюдали с исчезновением ГДР», — подчеркнул Ким.

Эксперт полагает, что давление Запада и военные угрозы КНДР только объединяют северокорейскую элиту вокруг своего лидера. Каждый функционер стремится проявить лояльность Ким Че Ыну, осознавая, что со сменой режима окажется на обочине политической жизни.

«С 2011 года Северная Корея значительно окрепла в военном и экономическом отношении. Сейчас КНДР является ядерной державой с ракетами средней дальности. А проведённые реформы в сфере экономики позволили поднять уровень жизни. Таким образом, Ким Чен Ыну нет смысла опасаться внутренних брожений», — заключил востоковед.