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Венгрия пригрозила Украине экономическими санкциями

18:00 11.10.2017
Фото с сайта 112.ua
Фото с сайта 112.ua
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Если будет доказано, что новый украинский закон об образовании противоречит положениям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Киеву грозят коммерческие и экономические санкции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, во избежание этих последствий украинским властям следует пересмотреть свой нормативный акт.

Министр добавил, что намерен предложить на встрече с коллегами из стран ЕС, которая состоится в Люксембурге 16 октября, пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

В Совете Европы сначала хотят узнать мнение Венецианской комиссии, куда Украина направила свой закон, и только после этого принимать какое-либо решение. При этом ранее генсек СЕ Турбьерн Ягланд отметил, что игнорирование интересов нацменьшинств может привести к серьезным конфликтам.

Закон об образовании был принят Киевом в конце сентября. Согласно ему, к 2020 году украинские школы должны полностью перейти на преподавание исключительно на государственном языке. Наряду с Венгрией нормативный акт раскритиковали Польша, Румыния, Молдавия, Россия и другие государства. Украинский дипломат Василий Филипчук выразил опасения, что закон может привести к конфликту с европейскими державами.
 

Темы: Венгрия, Украина, Международные отношения, Школьное образование за рубежом, Европейский союз (ЕС)
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