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Руководство Каталонии подписало декларацию о независимости

09:14 11.10.2017
Карлес Пучдемон. Фото с сайта wikimedia.org
Карлес Пучдемон. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Каталонии Карлес Пучдемон и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали «Декларацию представителей Каталонии», в которой Каталония провозглашается независимым государством. Ранее 10 октября Пучдемон призвал парламент отложить объявление независимости ради диалога с испанскими властями.

Как отмечает La Vanguardia, документ имеет скорее символическое значение, чем юридическое; голосования за декларацию в парламенте Каталонии не было. Подписали документ депутаты, входящие в правящую коалицию. Подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство, как стало известно СМИ, поставили Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135.

В документе говорится, что Каталония «открыта к переговорам с Испанией, без предварительных условий, для создания системы взаимодействия ради пользы обеих сторон».

В декларации утверждается также, что Каталония обязуется «уважать международные обязательства, которые распространяются на ее территорию, и останется в международных договорах, в которых участвует Испания».

Вечером 10 октября президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что Каталония, согласно итогам прошедшего в начале месяца референдума, должна объявить о независимости, но просил парламент отложить на несколько недель это объявление ради диалога с властями Испании.

Власти Испании, объявившие референдум незаконным и пытавшиеся помешать его проведению (в том числе с помощью силы), сочли речь Пучдемона «скрытым» объявлением о независимости. На утро 11 октября назначено экстренное заседание правительства Испании.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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11.10.2017, 11:27
Гость: Мои надежды рухнули

Думал, что каталонцы, по опыту Крыма, захотят войти в состав России. Что-то у них не получилось.
11.10.2017, 10:17
Гость: ТТ

Когда большая и единая страна, она всегда и более значима в мире и больше возможностей защитить свои интересы в мире, свою страну и свой народ, а деление на мелкие государства только на руку крупным игрокам, есть такое выражение - "разделяй и властвуй", так это в пользу крупных игроков и прежде всего США, они хотят повелевать миром, а чем мельче будут страны тем легче будет им осуществить свою мечту, если Каталония рассчитывает что они будут лучше жить самостоятельно то вряд ли это получится, надо создать свою армию, а это немалые деньги, и решать многие экономические проблемы но уже в рамках Каталонии тоже будет связано с немалыми расходами, так что может получится - за что боролись на то и напоролись. А проще сказать - с жиру бесятся и хотят сами повелевать, быть значимыми в мире, Каталония слишком мала для этого.
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