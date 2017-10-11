КНДР попросила у депутатов Госдумы РФ поддержки в «укрощении» США

Депутатов Госдумы от фракции ЛДПР, которые побывали с визитом в Пхеньяне, просили поддержать намерение лидера КНДР Ким Чен Ына "укрощать огнем" США.

Делегация в составе Антона Морозова, Алексея Диденко и Павла Шперова с 2 по 6 октября побывала в столице КНДР, где ее приняли на высоком уровне. Также парламентарии обсудили с послом России вопросы сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

"В своих подходах северокорейская сторона руководствовалась заявлением председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына от 22 сентября, где он выразил намерение "укрощать огнем" США. При этом просили нас "поддержать позиции" данного заявления", — сообщается в отчете депутатов, который находится в распоряжении РИА Новости.

"Ограничились тем, что "придаем значение проблематике" заявления и подчеркнули приверженность ЛДПР мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом путем переговоров. Согласились с неприемлемостью угроз уничтожения государств, высказанных с трибуны Генассамблеи ООН", — заявили парламентарии.

Председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам рассказал российским депутатам о планах "провести в ближайшее время испытание модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты с новыми параметрами запуска, которая, согласно их математическим расчетам, способна достичь западного побережья США".

В конце сентября президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил главе Белого дома обещанием "укротить Трампа огнем".