Литва отрепетирует антироссийский госпереворот с помощью Америки

В марте будущего года в Литве организуют оригинальные учения для политиков, работников спецслужб и журналистов

Всем им придется отстранить от власти законно избранного президента, который решил улучшить отношения с Россией. Режиссером этого чрезвычайно наглого действа выступят американцы, для которых Литва в этом смысле пилотный проект.

Фото с сайта bditelnost.info

«Это будут учения иного плана. Если прежде фокусировались на сценарии инвазии, который начинается с «зеленых человечков» и танков, то на этот раз мы хотим сконцентрировать внимание на развитии – на серой зоне, которую русские создают в регионе. Какие методы, средства, к примеру, коррупция, информационная, кибернетическая война, используются для того, чтобы создать хаос и уязвимость в демократической стране, еще до наступления реальной угрозы», – заявил во время визита в Вильнюс директор Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

По словам Карпентера, на учениях будет представлен «реалистический сценарий». Он начнется с зачатков кризиса, напряжение будет возрастать, а в основе развития конфликта будут реальные события и возможные операции. В итоге они все равно могут завершиться появлением «зеленых человечков» – если, конечно, участники эксперимента «позволят ситуации достичь такого критического рубежа». Известно, что их разделят на несколько групп, а сами учения растянутся на несколько дней. Первый день будет посвящен новому ведомству – создаваемой правительством комиссии по нацбезопасности и ее экспертам. На следующие сутки справиться с кризисом попытаются члены парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

«В учениях примут участие реальные люди, реальные эксперты и политики, они обсудят каждый пункт сценария: какие действия, когда и почему будут предпринимать? Как обеспечат поддержание связи, что будут делать другие ведомства? Об этих факторах надо подумать заранее, а мы хотим, чтобы сценарий был реалистическим», – рассказал Карпентер. Сценарий учений будет представлен не раньше января, но легенда вырисовывается уже сейчас – и без России в ней, конечно, не обойдется.

«Мы создадим сложные условия, а в ходе учений не будет легких решений, будут и вызовы, нужно будет искать нетрадиционные решения. Ведь вызовы будут не перед отдельными политиками, которые смогут блеснуть, но и перед самой системой – как она действует, какие перемены нужны, если сделать предположение, что Литва, как и любая другая страна, может быть уязвима?» – резюмировал американец, в период президентства Барака Обамы работавший помощником госсекретаря США.

Надо обладать воображением и литературными талантами Майкла Карпентера, чтобы учинить такое в чужой независимой стране. Впрочем, в апреле этого года литовские военные, полицейские и специалисты НАТО тоже продемонстрировали завидное воображение, организовав невдалеке от Вильнюса учения несколько иного рода.

Расположенный на границе с Белоруссией Шальчининкский район – осколок бывшего Виленского края – населен в основном поляками. По последним переписям, их там более 80%, литовцев – порядка 10%, а всего чуть более 31 тысячи человек. Регион это депрессивный и сложный даже по литовским меркам. За последние 15 лет его население сократилось на пятую часть, молодежь уезжает, безработица застыла в районе 10%, а число суицидов в два раза превышает среднелитовский показатель. И это притом что именно Литва занимает первое место в Европе по количеству самоубийств.

Из-за ущемления прав польского меньшинства у Вильнюса регулярно возникают трения с Варшавой по самым разнообразным поводам – от финансирования из Польши польскоязычных школ и местной политической партии «Избирательная инициатива поляков» до написания польских фамилий в паспортах на литовский лад.

С начала 90-х в Вильнюсе считают польское население Шальчининкая и окрестностей чуть ли не «пятой колонной» и почему-то «пророссийски настроенной группой». Это недоразумение новейшей истории: в период распада СССР и формирования нового литовского государства местные поляки требовали для себя административной автономии (которую Вильнюс даже попытался изобрести) – именно это и воспринималось как «промосковская позиция» (тогда имелся в виду союзный центр, а не Россия в чистом виде). Сейчас никто в Шальчининкае автономии не требует, разве что культурной, Москву на помощь не зовет, все заняты своими бытовыми проблемами и борьбой с литовскими буквами в паспортах. Но недоверие осталось.

В довершение картины в штаб-квартире НАТО в оперативных планах официально считают Шальчининкский район «стратегическим направлением» для «потенциального агрессора» при наступлении на так называемый сувалкский коридор. А в Вильнюсе этой психопатии поддакивают.

И вот в апреле 30 человек в странной униформе без знаков различия (а то и вовсе в спортивных костюмах или черных кожаных куртках) и с калашниковыми в руках вышли, как в старые времена, из Беловежской пущи, захватили пограничный пункт на белорусской границе и отключили радиосвязь. После этого они продвинулись вглубь литовской территории и вошли в Шальчининкай, где захватили полицейский участок, взяли правоохранителей в заложники (несколько полицейских попытались оказать сопротивление) и зачем-то провозгласили «Шальчининкскую народную республику» (ШНР).

Местные власти об этих учениях никто в известность не поставил. Трагедии удалось избежать чудом, остановив спектакль в тот момент, когда прибывший из Вильнюса полицейский спецназ был готов к штурму шальчининкского отделения полиции. Патроны у них были боевые.

Даже ультраправые литовские политики назвали воображение министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, все это придумавшего, «убогим». Мэрия Шальчининкая до сих пор кипит от злости, как и местные организации, представляющие национальные меньшинства. «Провозглашение «Шальчининкской народной республики» уже одним своим названием намекает на созданную во время конфликта россиян и украинцев Донбасскую народную республику, и отождествление жителей Шальчининкая с донбасскими сепаратистами является циничной провокацией и очередным издевательством над общиной», – говорится в официальном заявлении местного самоуправления.

Вскоре в печать утекло, что, согласно оперативному плану учений, диверсанты вторглись в район из вымышленного государства Gudija – и стало совсем весело. В разговорном литовском языке «Гудия» и «гуды» – пренебрежительное название Белоруссии и белорусов. Мисюнас долго извинялся и объяснял, что дело не в национальном составе района, но ему уже никто не верил.

Тогда министр перешел в наступление и заявил, что местные сами хороши – за время существования ШНР в Центр общей помощи (литовский аналог 911) не поступило ни одного звонка от местных жителей. Никто не подумал обратиться и в местное отделение Службы общественной безопасности, столкнувшись на улице с неизвестными в балаклавах и с автоматами наперевес. А пограничники вообще сдались без боя. Всем было, скажем так, все равно (в разговорном литовском употреблялись более хлесткие формулировки, заимствованные из русского языка).

Мисюнасу в ответ объяснили, что не надо было нагнетать в стране психоз – это-то и дало обратный эффект. Коллективное бессознательное, уставшее от милитаристской истерики, включило защитный механизм: в российское вторжение никто не верит, потому и не реагирует.

В рамках новых учений захватывать приграничный район, проверяя нервы местного населения и стойкость полицейских, никто не собирается. Сценарий, который взялся разрабатывать лично Майкл Карпентер, получается более глобальный (по крайней мере, выходящий за рамки отдельно взятого района), но и более виртуальный тоже. Забавно, что Карпентер стремится максимально «привязать его к реальности», но при этом старается избегать употребления слов «Россия» и «русский». В пересказе американца (повторимся – литературно одаренного человека) все будет выглядеть примерно так.

В 2019 году в Литве должны пройти президентские выборы. Даля Грибаускайте на третий срок баллотироваться не имеет права, следовательно, борьба развернется нешуточная. А Россия разрабатывает очень сложную и многоступенчатую (sophisticated) операцию по продвижению на президентский пост своего человека.

Влиятельный бизнесмен русского происхождения, подозреваемый в отмывании денег, оказывает финансовую поддержку одному из кандидатов. Благодаря этим усилиям поддерживаемый РФ кандидат одерживает эффектную победу. Вновь избранный президент заявляет, что намерен установить дружественные отношения с Россией, но выглядит как эмоциональный и сумасбродный популист. В результате в СМИ утекают данные о его финансировании из России. Возникают общественные страхи, что глава государства будет управляться из Москвы по критическим для национальной безопасности аспектам политики, в частности по вопросу пребывания Литвы в НАТО. Учреждается парламентская комиссия по расследованию связей нового президента с Москвой. Через год его подвергают импичменту, демократия в Литве восстановлена, атлантическая безопасность защищена.

Звучит знакомо. Но это не про Трампа, точнее – лишь опосредованно про Трампа. Карпентер утверждает, что он пересказывает на новый лад литовскую же историю 2004 года. Тогда от должности был отстранен избранный за год до этого президент Роландас Паксас. Департамент государственной безопасности обвинил его в получении 400 тысяч долларов на свою предвыборную кампанию от авторитетного бизнесмена Юрия Борисова. Комиссия сейма пришла к выводу, что президент «может находиться под влиянием ряда лиц», что «создает угрозу национальной безопасности». Впоследствии Паксаса замотали по судам за «разглашение государственной тайны» (он вроде как предупредил Борисова о слежке), но в историю он вошел именно как первый президент европейской страны, отстраненный от должности через импичмент.

Будущей весной Карпентер намерен отрепетировать этот сценарий через «военную игру» с участием реальных литовских политиков, спецслужбистов и журналистов. То есть посадить этих людей в одной большой комнате и по ролям разыгрывать сценки будущего государственного переворота с американским режиссером-постановщиком. Это новое слово в политических и военных тренингах, прежде отрабатывать (причем до автоматизма) механизм смещения законного президента силами местных проамериканских деятелей еще никто не пробовал. По крайней мере, публично.

Более того, Карпентер намерен называть «игроков» их настоящими именами и оперировать реальными фактами. Это можно было бы счесть за провокацию, но нынешний литовский истеблишмент готов подчиняться американскому дяде вплоть до публичного обсуждения собственного грязного белья. Карпентер сам говорит о том, что Россия будет «использовать kompromat», «видео сексуального характера», подкуп, хакерский взлом и раскрытие личных данных и даже физическое устранение путем отравлений – и костел XIV века в Каунасе, видимо, тоже разрушит.

Если на тренингах для молодежных организаций типа сербского «Отпора» или грузинского «Кмара!» приглашенные эксперты все-таки имели дело с экзальтированными несмышленышами, то будущей весной американский гость будет учить перевороту вполне взрослых людей, достигших определенного положения в обществе. И им при этом будет не стыдно.

Лучше бы еще раз захватили Шальчининкай, что ли. Или даже здание президентуры в Вильнюсе – туристов повеселить. Среди них наверняка найдутся выходцы из Нижнего Тагила, которые легко разоружат нападавших. Тогда произойдет слом не только сценария, но и сознания в целом.