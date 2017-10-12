]]> ]]>
Главная В мире Новости

Премьер-министр Испании дал Каталонии неделю на отказ от независимости

09:09 12.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от президента Каталонии Карлеса Пучдемона к утру 19 октября отчитаться о восстановлении в регионе конституционного порядка. Копию требования опубликовала La Vanguardia.

В документе Рахой требует от Пучдемона до 10 утра понедельника, 16 октября, однозначно ответить, была ли провозглашена Каталонией независимость 10 октября.

В случае утвердительного ответа Пучдемон и руководители каталонского парламента должны аннулировать декларацию независимости и отчитаться об этом до 10 утра четверга, 19 октября, сказано в документе.

Если этого сделано не будет, правительство задействует 155-ю статью Конституции, которая позволяет отстранять руководство региона от власти для восстановления конституционного порядка. Отсутствие внятного ответа на вопрос о провозглашении независимости в правительстве Испании приравняют к утвердительному ответу.

Ранее в обращении к нации Рахой потребовал от руководства Каталонии однозначного ответа на вопрос, была ли накануне объявлена независимость региона, и заявил о возможном задействовании 155-й статьи Конституции.

10 октября президент Каталонии Карлес Пучдемон в местном парламенте объявил, что, согласно итогам референдума, регион должен стать независимым, однако попросил парламент отложить декларацию на несколько недель ради диалога с Мадридом.

При этом Пучдемон и несколько десятков парламентариев подписали документ, в котором Каталония провозглашается независимым государством.

Референдум о независимости Каталонии был признан неконституционным. Власти Испании не признают его результатов и пытались помешать его проведению, в том числе с использованием силы. 

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2017, 10:59
Гость: Серёга

Трудно унизить каталонцев больше, чем это сделал Пучдемон, когда сначала подписал, а потом отложил...
12.10.2017, 10:33
Гость: Владимир Владимирович

Какой-то фальшивенький пемьерчик
12.10.2017, 10:26
Гость: Сергей_К

"Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал..."
.
ПОЗДРАВЛЯЕМ испанцев!
.
У них вылупился НОВЫЙ ФРАНКО!
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.