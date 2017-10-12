Прибалтика переименовывает себя и других

Литва со следующего года откажется от слова «Грузия» и будет называть закавказскую республику Сакартвело

До этого Эстония несколько лет называла Грузию в своих документах Джорджией, а Литва постоянно заигрывает с названием Беларуси. Параллельно в бессчетный раз разжигается спор о том, что Прибалтику нельзя называть Прибалтикой. Занимаясь переименованиями себя и окружающих, равно как и отказываясь называть себя постсоветскими республиками, Литва, Латвия, Эстония и другие постсоветские республики каждый раз демонстрируют комплекс неполноценности, связанный с непреодоленным советским прошлым.

Фото с сайта ruspravda.info

«Что такое “Прибалтика” в современном русском языке — только ли географический термин? — задается вопросом блог добровольцев Союза обороны Эстонии (Кайтселийта). — Например, литовский философ и теоретик культуры Гинтаутас Мажейкис считает, что речь вовсе не о невинном топониме: в этом слове отражается попытка воскрешения советских порядков.

По мнению Мажейкиса, в употреблении слова “Прибалтика” отражается империалистическая попытка рассматривать страны Балтии как сферу влияния России, “наш” регион. В отличие от словосочетаний “страны Балтии” или “государства Балтии”, которые признают выбор и независимость Эстонии, Латвии и Литвы».

В качестве другого мнения Союз обороны Эстонии приводит слова президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича о том, что в слове «Прибалтика» нет ничего оскорбительного и его использование — это полное право носителей русского языка, и тут же напоминает, что имя профессора экономики СПбГУ упоминается в ежегоднике КаПо, поэтому его мнение нельзя считать объективным.

«Можно было бы оставить использование слова “Прибалтика” без внимания, если бы пропагандистская машина Кремля не вела инфовойну против стран Балтии. На фоне высмеивания государственности стран Балтии, отрицания оккупации со стороны СССР и разжигания межнациональной розни есть причина обращать внимание и на топонимы с идеологической нагрузкой», — делает вывод блог добровольцев Кайтселийта.

Разговоры о том, что Прибалтику нельзя называть Прибалтикой, — это даже не прошлогодний снег, а снег четвертьвековой давности. Все 26 лет своей «второй независимости» Литва, Латвия и Эстония продолжают толочь воду в ступе и оскорбляться на слово «Прибалтика».

Впрочем, не они одни. Едва ли не в каждой постсоветской республике найдутся свои национальные и региональные языковые претензии к России. Не «Прибалтика», а «Балтия», не «Закавказье», а «Южный Кавказ», не «на», а «в» Украине, не «Таллин», а «Таллинн», не «Молдавия», а «Молдова».

Все эти осколки СССР с таким упоением учат русских их языку, как будто в их странах русский тоже является государственным языком, не подвергается всё постсоветское время дискриминации, не изымается из оборота, не запрещается в образовании и документообороте и имеет официальный статус.

Поэтому реакция России на все претензии к правилам использования русского языка, которые раздаются «в Украине» и в «Балтии», должна быть предельно проста: сначала вы перестаете дискриминировать русскоязычное население своих стран, оставляете в покое русские школы и даете государственный статус русскому языку, а потом получаете моральное право рассуждать, как правильно говорить и писать по-русски.

Пока такое право есть только у белорусов, 83% которых проголосовали в свое время на референдуме за русский язык как второй государственный. Они могут сейчас обсуждать, «Беларусь», «Белоруссия» или оба варианта правильные. А всяким «Балтиям» надлежит сидеть в своем «Таллинннннннннне», прикусив в прямом и переносном смысле язык.

Претензии бывших советских республик к собственному названию не относятся к одной лишь России. Россия — главный, но не единственный объект их придирок. Литва, Латвия и Эстония в прошлом месяце изрядно удивили французские СМИ, попросив не называть их «постсоветскими». Причем если покопаться, то неполиткорректным окажется определение их не только как «постсоветских», но и как «республик», что для европейцев совсем уже вне всякого рационального объяснения.

Если Литва, Латвия и Эстония не республики, то кто они? Монархии, что ли? Нет же, у них и в конституциях записано, что они республики. Однако называть их республиками некорректно. Правильно говорить «страны Балтии» или «государства Балтии», а называть их республиками нехорошо, потому что это напоминает о полувековой «советской оккупации». Хотя эти страны не постсоветские.

Подобными шизофреническими рассуждениями и абсурдными требованиями Прибалтика демонстрирует острейший комплекс неполноценности, вызванный ее советским прошлым и настоящим.

Насквозь советские страны, существующие на том, что построил им Советский Союз, созданные агентами КГБ и возглавляемые функционерами КПСС и ВЛКСМ, проводящими чисто советскую идеологическую политику, стесняются самих себя и своей очевидной всему Европейскому союзу второсортности. Отсюда уверения, что они не постсоветские, не республики и не Прибалтики.

Опять же, не одной Прибалтике на постсоветском пространстве подобное свойственно. Грузия со времен президентства Саакашвили борется против того, чтобы ее называли Грузией. В 2011 году грузинский МИД призвал другие государства использовать название «Сакартвело». Вняла этому призыву тогда только Южная Корея. Зато Эстония несколько лет называла в своих официальных документах закавказскую республику на американский манер — Джорджией.

Теперь же и Литва с заметным опозданием пошла навстречу официальному Тбилиси и со следующего года перестанет называть Грузию Грузией. Вместо русского названия Вильнюс будет использовать ее самоназвание «Сакартвело».

Следующий шаг — переименование Украины, у которой тоже есть неизлечимые комплексы, связанные с ее названием. «Свидомые» украинские патриоты десятилетиями пытаются доказать, что «Украина» происходит от слова «країна» и означает просто «страну», «землю, населенную своим народом».

Такая версия попала и в школьные учебники истории Украины. Но историческая наука беспощадна к «патриотам»: источники неопровержимо доказывают, что и в польском, и в русском языке земли будущей Украины назывались окраинными и именно от слова «окраина» произошло название «Украина». Ничего не поделаешь — придется переименовать.

В Литве, между тем, время от времени подумывают о том, чтобы переименовать Беларусь.

Вероятно, официальное название им не нравится из-за второго корня «рус», что указывает на неприятную для Литвы близость Беларуси к России и русским, поэтому соседнюю страну частенько называют Гудия. Порой — в официальных документах.

«Официальные документы в посольство приходят на английском и литовском языках. По-английски пишут Belarus, на литовском — Baltarusija, а иногда в скобках добавляют Gudija. Например, на сайте литовского МИД в списке стран написано два названия, через запятую: Baltarusija, Gudija», — говорили несколько лет назад в посольстве Беларуси в Вильнюсе.

Возможно, заигрывания Литвы со словом «Гудия» — это превентивная мера против белорусских националистов, которых всячески поддерживает та же Литва. Ведь в мифологии белорусского национализма Литва — это украденное название, которое исторически принадлежит Беларуси, тогда как существующая на политической карте мира Литовская Республика — это не Литва, а Жемайтия, которую населяют не литовцы, а жмудь.

Если когда-нибудь сбудется «мечта “ландсбергиста”» и белорусские национал-радикалы придут к власти в Минске, то первым делом они потребуют от своих «жемайтийских» наставников переименоваться и отдать им название своей страны.

Вторым делом — отдать Вильнюс. Третьим — отдать герб и не претендовать впредь на историю Великого княжества Литовского.

Поэтому надо принимать профилактические меры и загодя называть Беларусь Гудией.

Все эти игры с названиями, самоназваниями, флагами, гербами и прочими символами политической идентичности для националистов Прибалтики, Украины или Закавказья исключительно важны. У них нет образа будущего для своих стран. Они не знают, что теперь делать с тем, во что их политика превратила их страны. Как им быть с необратимой депопуляцией и вымиранием нации? С повальной эмиграцией? С разрушенной экономикой? Со всепожирающей коррупцией?

Ответов нет. И будущего тоже нет. Всё, что остается, — перегонять разговор из пустого в порожнее, в миллионный раз начиная мусолить темы «Балтии, а не Прибалтики», «в Украине» и «Джорджии, а не Грузии».

Успешным странам всё равно, как они называются в других языках. В России, например, никому нет дела до того, как название «Россия» пишется и произносится за рубежом. Если бы Литва, Латвия и Эстония были по-настоящему успешными странами, слово «Прибалтика» по-русски звучало бы гордо.

А так, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. И сколько ни называй Прибалтику Балтией, успешности у нее не прибавится.