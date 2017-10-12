Госдеп США снял флаги с российских дипломатических объектов

Госдеп США ответил на заявления российского посольства, пожаловавшегося на кражу флагов со зданий консульства в Сан-Франциско и с торгпредства в Вашингтоне.

«Флаги c бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий», — приводит Reuters заявление представителя Госдепартамент США, полученное по электронной почте.

Посольство России в США вечером в среду сообщило, что флаги с российских консульских зданий в Сан-Франциско, которые закрыты по решению американской стороны, были украдены.

Российское посольство назвало снятие флагов с российской дипсобственности «очередным позорным событием» и потребовало возврата флагов. В заявлении посольства России в Вашингтоне подчеркивается, что американской стороне в связи с произошедшим направлен решительный протест, пишет РБК.

Позднее российское посольство сообщило, что российские флаги были сняты и со здания торгпредства России в Вашингтоне, которое ранее также было закрыто.