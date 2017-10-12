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Госдеп США снял флаги с российских дипломатических объектов

10:34 12.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Госдеп США ответил на заявления российского посольства, пожаловавшегося на кражу флагов со зданий консульства в Сан-Франциско и с торгпредства в Вашингтоне.

«Флаги c бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий», — приводит Reuters заявление представителя Госдепартамент США, полученное по электронной почте.

Посольство России в США вечером в среду сообщило, что флаги с российских консульских зданий в Сан-Франциско, которые закрыты по решению американской стороны, были украдены.

Российское посольство назвало снятие флагов с российской дипсобственности «очередным позорным событием» и потребовало возврата флагов. В заявлении посольства России в Вашингтоне подчеркивается, что американской стороне в связи с произошедшим направлен решительный протест, пишет РБК.

Позднее российское посольство сообщило, что российские флаги были сняты и со здания торгпредства России в Вашингтоне, которое ранее также было закрыто.

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США, Госдепартамент США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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12.10.2017, 11:06
Гость: охотник за бакланами

А как РФ поступила и поступает в отношение Украины, не ровно ли так, срывая флаги Украины в Крыму и на Донбассе и захватывая территории ?
12.10.2017, 11:04
Гость: Остолоп

Стоит Гарант .. и думает: "А не пригласить ли госдеп на ёлку в Кремль?"
12.10.2017, 11:03
Гость: stalker

Наше политическое руководство все более напоминает кота Леопольда с его крылатой фразой - "Давайте жить дружно". Россия превратилась в просителя, который стучит в закрытую дверь, а ее никто открывать не собирается. Это унизительно. Сколько слов было сказано о необходимости нашего взаимодействия с США в Сирии. И что ? Пентагон уже несколько раз дал нам понять что этого не будет. Нас просто игнорируют. Так что давно пора перестать метать бисер перед свиньями и ответить им по принципу "око за око". А ноты протеста и прочие громкие заявления все лишь ботва.
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