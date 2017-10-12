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Соединенные Штаты объявили о выходе из ЮНЕСКО

16:33 12.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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США объявили о выходе из ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Согласно заявлению, решение связано в том числе с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.

Решение вступит в силу с 31 декабря 2018 года. После этого США рассчитывают продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО в качестве постоянного наблюдателя.

В 2011 году ЮНЕСКО предоставила Палестинской автономии статус полноправного члена. После этого США прекратили финансирование организации.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО есть три памятника, отнесенных к Палестине: Старый город Хеврона, базилика Рождества Христова в Вифлееме и культурный ландшафт южной части Иерусалима, Батир.

Темы: США, ЮНЕСКО
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Комментарии читателей
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12.10.2017, 18:47
Гость: Похоже

ребята что -то накопали в Сирии и Ираке и что-то очень важное и бесценное, что но не хотят делится с миром.
12.10.2017, 18:35
Гость: Сергей

ООН,ЮНЕСКО и др. Это все паразитические организации, там сидят родственники из так называемых элит стран, которые ничего не делают ,а только получают зарплату по 5 тыс. долларов в месяц.Трамп бизнесмен, он видит паразитов и сразу отсекает их от кормушки.
12.10.2017, 18:22
Гость: Израильтянин

Правильно, что вышли. И Израиль собирается.. Это сборище уже ничего общего с образованием, культурой и наукой не имеют.. Храмовая гора с Иерусалимом и Хеврон к еврейской истории не относятся. В Библию бы хоть заглянули..
Да и что у них за "Палестина" такая? В Палестине расположены Израиль, Иордания, арабская автономия и сектор Газа. Никакой другой Палестины не существует. Надо бы знать, уж коли науку курируют...
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