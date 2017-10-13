В Киеве назвали причину необходимости украинизации школ

Украинский министр образования и науки Лилия Гриневич назвала регионы, заселенные нацменьшинствами, которые не владеют государственным языком, уязвимыми для территориальных претензий.

Она считает, что по этой причине Украина могла потерять Крым. «Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», - цитирует министра издание «Левый берег» со ссылкой на местное телевидение.

Гриневич подчеркнула, что государственный язык связывает регионы страны, поэтому население обязано его знать.

Министр также назвала проблемным один из районов Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство. По ее словам, жители региона провалили независимое тестирование по причине незнания государственного языка Украины.

Гриневич добавила, что принятием нового закона об образовании, возмутившем Венгрию, Румынию и ряд других стран, Украина не нарушила никаких международных обязательств.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой порекомендовала украинским властям пересмотреть нормативный акт. Согласно ему, к 2020 году украинские школы должны полностью перейти на преподавание исключительно на государственном языке. В ответ на это Венгрия предложила пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

