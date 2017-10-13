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В Киеве назвали причину необходимости украинизации школ

20:00 13.10.2017
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Украинский министр образования и науки Лилия Гриневич назвала регионы, заселенные нацменьшинствами, которые не владеют государственным языком, уязвимыми для территориальных претензий.

Она считает, что по этой причине Украина могла потерять Крым. «Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», - цитирует министра издание «Левый берег» со ссылкой на местное телевидение.

Гриневич подчеркнула, что государственный язык связывает регионы страны, поэтому население обязано его знать.

Министр также назвала проблемным один из районов Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство. По ее словам, жители региона провалили независимое тестирование по причине незнания государственного языка Украины.

Гриневич добавила, что принятием нового закона об образовании, возмутившем Венгрию, Румынию и ряд других стран, Украина не нарушила никаких международных обязательств.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой порекомендовала украинским властям пересмотреть нормативный акт. Согласно ему, к 2020 году украинские школы должны полностью перейти на преподавание исключительно на государственном языке. В ответ на это Венгрия предложила пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Образование в мире
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 00:55
Гость: А. В.

То, что самостийники (начиная с Пантелеймона Кулиша!) провозгласили коренным на Украине языком, таковым (согласно исследованиям Новгородской Археографической Экспедиции) -- не является. Эта "мова" -- палео-суржик (койне) русского (коренного в Ср. Поднепровье!) и старо-белорусского (официоза ВКЛ). Результат формирования между ними смешанного промежуточного диалекта в 15 -- 17 вв.
Но и это койне после 17 века никогда не было присуще и 40 процентам жителей Южной Руси (Украины). Оно сосуществовало с киево-великорусским, тремя полесскими, волыняцким, надднестряно-галицким, буковинским, гуцульским, лемковским, бойковским и четырьмя подкарпато-русинскими восточнославянскими диалектами. С белорусским восточнославянским же диалектом -- лишь самую малость (к северу от Любеча).
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Т. Г. Шевченко написал свои стихи на "мове". Однако Н. В. Гоголь (а у него сильнейшая украинская проза!) творил свои произведения по киево-великорусски. Как и Е. П. Гребинка, Г. С. Сковорода, В. Г. Короленко и мн. др.
Роберт Бёрнс написал почти все свои стихи на северо-английском (нортумбрийском) языке. Однвко это не стало причиной отказа британской общественности от мерсийско-английского (шекспировско-байроновского).
Несмотря на 2 войны Великобритании против США, где процент говорящих по-мерсийски почти всегда был выше (по крайней мере до нач. 20 века), чем в Туманном Альбионе.
Русский язык уроженец Киева (и Украины!) и должен быть там государственным языком!
13.10.2017, 23:12
Гость: Рядом не пробегала

"В Крыму вообще не было украинского языка"
Да неправда, это как раз и было экзотикой при посещении Крыма. Территории захватывают из жадности, а не по недоразумению.
13.10.2017, 23:11
Гость: Выходит, что Россия это уже "и др." Довел страну до позора

"Гриневич добавила, что принятием нового закона об образовании, возмутившем Венгрию, Румынию И РЯД ДРУГИХ СТРАН".
- Это правда, что вы снимались в этом фильме?
- Сущая правда, милейший!
- А почему ваша фамилия на афишах не значится?
- Как не значится? Вот видите "и др."? Так это я и есть.
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