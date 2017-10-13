Василий Грицак заявил, что в его распоряжении появились личные данные воевавших в Донбассе добровольцев

В последнее время СБУ все чаще делает выпады в сторону российской ЧВК Вагнера. Украинские правоохранители обвинили «вагнеровцев» в участии в ключевых эпизодах конфликта на юго-востоке Украины – в сражении за Луганский аэропорт и в окружении ВСУ под Дебальцево, а также в уничтожении транспортного самолета Ил-76. В Киеве уверены, что сегодня бойцы «Вагнера» продолжают сражаться в Сирии.

Интересен тот факт, что СБУ начала проявлять повышенное внимание к ЧВК Вагнера сразу же после того, как глава службы Василий Грицак заявил, что в его распоряжении появились личные данные воевавших в Донбассе добровольцев. Речь идет о более чем 1,5 тысячах анкет.

Возникает вопрос, каким образом украинская сторона получила эти сведения?

Заявление Грицака прозвучало спустя неделю после того, как сирийские войска, форсировавшие реку Евфрат и освободившие небольшой населенный пункт на ее берегу, сделали любопытную находку. В одном из зданий они обнаружили украинский флаг.

Стоит отметить, что это не первый случай, который говорит о связях Украины с террористами «Исламского государства»*. Ранее в прессе сообщалось, что Украина продает боевикам оружие через черный рынок. А сегодня украинские СМИ фактически поддерживают ИГ*, называя террористов повстанцами. Данные связи между Украиной и террористами могут пролить свет на происхождение данных, оказавшихся в руках СБУ.

Примечательно, что сведениями о «вагнеровцах» с недавних времен располагают и террористы. В середине сентября в личных вещах одного из ликвидированных в Сирии боевиков были обнаружены документы, содержащие поименный список бойцов ЧВК. В этих же документах был найден телефонный номер с российским кодом. Сотрудники телеграм-канала Directorate выяснили, что этот номер принадлежит журналисту из Санкт-Петербурга Денису Короткову.

В конце августа в петербургском издании «Фонтанка» Коротков опубликовал серию статей о ЧВК Вагнера. В них он раскрывал персональные данные не только самих бойцов, но и их родственников. Тем самым Коротков нарушил закон, фактически совершив должностное преступление. Раскрыв конфиденциальную информацию, он поставил жизнь и здоровье людей под угрозу.

Отвечать на вопросы журналистов о морально-этическом аспекте своих публикаций Коротков отказался. Пользователи сети отметили пренебрежение и даже презрение, с которыми журналист писал о сражающихся с террористами бойцах. В то время как военные эксперты и аналитики отзываются о «вагнеровцах» как о храбрецах, профессионалах своего дела, Коротков говорил об их деятельности в ярко выраженном негативном ключе. В таком же ключе отреагировала на его статьи сетевая общественность, назвавшая журналиста предателем.

Отдельно стоит отметить, что в одном из материалов «Фонтанки» называется приблизительное число анкет, имеющихся в распоряжении Короткова – их около 2 тысяч. Это значит, что в распоряжении журналиста находится приблизительно равное количество личных анкет, как у СБУ.

Недоброжелательное отношение Короткова к «вагнеровцам» и его готовность разгласить данные о бойцах ЧВК, позволяют предположить, что журналист «Фонтанки» может являться информатором и СБУ.

Столкнувшись с полным неприятием своей позиции в России, Коротков в полной мере мог бы обратиться к украинским силовикам, для которых информация о российской ЧВК представляет большую ценность. Можно предположить, что данные «вагнеровцев», помогающих народу Сирии в борьбе с терроризмом, попали в руки СБУ не без участия журналиста.