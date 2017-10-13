Турция запретила принимать корабли из крымских портов

Анкара не будет принимать суда из крымских портов. Соответствующее предписание получили все субъекты морских перевозок и портового бизнеса. Об этом РИА Новости заявил представитель палаты судоходства Союза палат и бирж Турции.

Собеседник агентства подчеркнул, что такие указания палата получила от министерства транспорта, судоходства и связи. Он заверил, что этот шаг не имеет отношения к недавнему визиту на Украину президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Порты в Крыму работают, совершаются неофициальные отгрузки, сведения об этом просачиваются, и чтобы предотвратить подобные инциденты, было принято такое решение", — отметил собеседник агентства, не уточнив, о каких отгрузках идет речь.

Накануне в украинской Генпрокуратуре заявили, что Киев договорился с Анкарой об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма.

Жесткая система надзора предусматривает право запрашивать у судов документы о выходе из последнего порта и записи бортового журнала. Эти меры коснутся всех без исключения судов.



