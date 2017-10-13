Марш на Крым: В «бой» идут одни подлецы

Повелитель аскеров Ислямов хочет вновь прогуляться до Симферополя, но боится «вежливых человечков»

Бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, сбежавший в «незалежную» три года назад как «жертва путинского режима», задумал собрать на Украине всех, кто считает Крым украинским, и пройтись с ними маршем до Симферополя. Об этом он сам рассказал киевскому изданию «Обозреватель».

«У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считает, что Крым — это Украина, и дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они с нами не сделали», — цитирует беглого политика-коммерсанта РИА «Новости» (Крым).

Акция, по словам Ислямова, в процессе подготовки. И обязательно состоится, несмотря на то, что на Украине «гражданская ткань общества занята внутренними проблемами».

Однако ни точной даты, ни точного маршрута планируемой «крымской прогулки» он не назвал.

Зато власти полуострова уже предупредили организаторов и участников, что эта «прогулка» легкой и веселой для них отнюдь не будет.

«Ислямов должен понимать, что Россия — это не Украина. И если подобное будет происходить, то, конечно, Россия это жестко пресечет, и у Ислямова и его сторонников ничего не получится из того, что они планируют», — заявил в эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Другое дело, что подобные Ислямову «попы Гапоны» любят таскать каштаны из огня чужими руками, а сами предпочитают не рисковать. Потому грозить кулачком и строить козни стараются с безопасного расстояния.

Политолог Владимир Корнилов поставил Ислямову совершенно точный диагноз — «отъявленный трус».

«Такие призывы, — сказал он, — обычно звучат из уст отъявленных трусов. Ислямов призывает ведь других проливать кровь, сам он ее проливать не готов и не намерен. Это из той же серии, когда всякие там „кулявлобы“ на майдане отправляли детишек под пули умирать за их власть, за их виллы и дачи… Такие призывы должны караться как подстрекательские призывы к терроризму, к смертям, к убийствам».

О том, что думают жители полуострова о «грандиозном походе» Ислямова, «СП» рассказал крымский журналист из Бахчисарая Сергей Ильченко:

— Они уже ходили маршем до Симферополя. Полгода назад. Было очень смешно.

Во главе процессии — сам Ислямов, потом нынешний председатель меджлиса* Рефат Чубаров, а также губернатор Херсонской области Гордеев и председатель Генической районной администрации Воробьев.

Воробьев — отвлекусь — вообще очень колоритный персонаж. Он то все Воздушно-десантные войска России на бой вызывает, то Путина призывает сдаваться. Ходит обычно с большой черной папкой, на которой крупными буквами с золотым теснением написано «Враги народа Украины». Все этой папки очень пугаются.

Такая вот клоунада.

И где-то полгода назад решили эти «товарищи» пойти походом на Крым. Собрали сторонников, созвали массовку, тележурналистов с камерами, взяли флаги… И двинулись в путь…

— Откуда стартовали?

— Стартовали из Новоалексеевки. Это такой поселок в Херсонской области рядом с «Чонгаром» (пограничный пункт пропуска со стороны Украины — ред.).

У границы украинской остановились, развернули походную сцену. Выступили с гневными речами — в адрес, понятно, кого… Потом направились к мосту через залив…

А там очень интересная картина. С украинской стороны — могучие укрепления: бетонные доты, станковые пулемёты у пограничников…

С российской стороны — жалкий «скворечник» и рядом (во всяком случае, до недавнего времени так было) два-три пацана-срочника. И они с противоположной стороны как на ладошке, потому что место — открытое, все видно хорошо.

Когда двух наших служащих Черноморского флота эсбэушники схватили на мосту, выманив в нейтральную зону якобы для передачи им дипломов об образовании, то наши два срочника просто ничего не могли сделать. Защитить не смогли.

— Что, дорога на Крым открыта, получается?

— Ислямов с компанией, наверное, тоже так думали, когда на мост пошли… Но тут вдруг выезжает КамАЗ — зеленый такой, бронированный, для перевозки личного состава… И из него начинают выпрыгивать «вежливые человечки» — один, два, три…

Увидев это, колонна остановилась, где-то с минуту постояла в задумчивости, а потом развернулась и бросилась назад. Первый — Ислямов, за ним — губернатор. И остальные. Они побежали, расталкивая журналистов, публику, друг друга. Это был, действительно, стремительный бег. И эти кадры — как вся эта компания уносит ноги — можно посмотреть на YouTube. Так что, один марш на Симферополь они уже, считай, совершили…

— А много людей тогда за ними пошли?

— Человек двести.

— Что, только две сотни человек считают Крым украинским?

— Не знаю, кто там чего считает. Только это лето десятки тысяч украинцев провели в Крыму. Отдыхали здесь. Проверяли свою собственность. Получали доходы.

Я напомню, что основная розничная торговая сеть, которая работает здесь, принадлежит крупным олигархам из Днепропетровска. И таких примеров масса. Тот же Бахчисарайский винзавод, он тоже принадлежит украинским олигархам. Я уже молчу про огромное количество мини-пансионатов в Большой Ялте и Алуште, которые до сих пор являются собственностью (никто не покушается на нее) украинцев, среди которых немало и депутатов Верховной Рады.

— Сам-то Ислямов чего добивается? Какие у него проблемы и интересы?

— Конечно, деньги его главный интерес. За этим и пиарится. Если раньше лагерь его батальона «Аскер» на Чонгаре был масштабным, серьезным объектом, там было несколько улиц, то сейчас это сократилось до одной палатки и нескольких холобуд.

Ему надо напоминать о себе. Беспрерывно, любыми путями заявлять о том, что он есть. Потому что турецкие деньги практически не идут. И сейчас он бедствует. То есть, надо где-то искать еще гранты.

Дело в том, что некоторые районы Херсонской области — это место компактного проживания крымских татар. Еще до Майдана там селились те, кто не смог устроиться в Крыму. И сейчас там полностью татарские села есть. В Новоалексеевке новую мечеть построили. Муэдзин на молитву призывает. Все, как полагается…

И многие из этих людей профессионально зарабатывают на этом. Немножко на жизнь, на бензин… и т. д. Они — та самая массовка на акциях Ислямова и других меджлисовцев.

На блокаду они ездят «працювати». И никто из них не пойдет за Ислямовым в Симферополь. Они же не дураки.

— А что сами крымчане думают обо всем этом?

— Спокойно тут все. Сегодня — пятница. День мусульманских праздников. В Бахчисарае, в Симферополе по улицам машины ездят украшенные — шариками, татарскими флагами. Гудят… У мечетей народ собирается. Татарские праздники по осени здесь вообще очень бурно празднуют…

К тому же, сегодня грандиозный день — какой-там Ислямов, про него никто не помнит. Сегодня окончательно ставится вторая — автомобильная — арка моста через Керченский пролив. Вы просто не представляете, как это важно.

Казалось бы, мост этот и трасса «Таврида» — темы, вроде, навязшие на зубах. Но и в электричках, и в магазинах, и на базаре только об этом и говорят.

Мы видим, что это просто ошеломительное строительство. Голову реально сносит от этих масштабов. Здесь никогда такого не видели. Те, кто живет здесь, видели полную стагнацию «колхозного житья» при Украине. И тут такой потрясающий наворот…

И еще один момент… Недавно мой ребенок попал в больницу. В Республиканскую детскую больницу в Симферополе. Сразу приняли, все необходимое сделали…

Сейчас эта больница ремонтируется — с головы до пят, что называется. Но там хорошо помнят и Ислямова, и его блэкаут в 2015-м, когда все сразу погасло, и больные дети оказались на грани жизни и смерти. Они реально помирали — русские, украинские, татарские дети. Потому что света не было вообще, а нужно было делать инъекции, промывания, операции…

Эта память у нас осталась — и у русских, и у татар… Как они перекрыли нам воду, оставили без света, сломали многим бизнес. И если кто-то думает, что мы забыли и простили, то ошибается — не простили. Все перестроили сейчас. Но люди запомнили.

* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.