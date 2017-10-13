После секс-скандала с Вайнштейном Голливуду будет не до политики

В эпицентре сотрясающего всю Америку скандала находится один из самых влиятельных людей страны

Вдруг выяснилось, что он десятилетиями насиловал женщин. И это не Дональд Трамп, а Харви Вайнштейн, самый знаменитый голливудский продюсер. Сравнение с президентом США неслучайно. Этот инцидент позволяет многое понять в истории с травлей Трампа. И то, сколь же велико «вашингтонское болото».



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В прошлый четверг The New York Times опубликовала расследование о Харви Вайнштейне, крупнейшем голливудском продюсере, основателе студии «Мирамакс». Как написало издание, 65-летний Вайнштейн три десятилетия занимался тем, что склонял к сексу голливудских актрис – кто-то соглашался, кто-то отказывался, кого-то он даже насиловал. В расследовании назывались имена 13 актрис, пострадавших от Вайнштейна, включая Эшли Джад.

Начался грандиозный скандал – разные голливудские звезды стали «вспоминать» о том, что и к ним, успешно или нет, приставал Вайнштейн. Разоткровенничались Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а Азия Ардженто и Люсия Эванс даже обвинили продюсера в изнасиловании.

Что самое важное в этой истории? То, что все молчали всё это время. Потому что боялись Вайнштейна – боялись за свою карьеру, боялись его адвокатов.

Действительно, Вайнштейн – супервлиятельный человек в Голливуде, а значит и в стране. Он продюсировал сотни фильмов – от «Криминального чтива» до «Властелина колец», и, как пишет американская пресса, его имя на церемонии вручения «Оскара» называли чаще, чем имя Бога.

Но вот теперь этот «бог» повержен – заканчивается не только его карьера, но и, скорее всего, личная свобода. Пока что от него ушла жена, его уволили из собственной компании, и он уехал в Аризону, чтобы «пройти курс психологического лечения по поводу своих сексуальных проблем». Но уже понятно, что отсидеться Вайнштейну не удастся – даже приставания являются уголовно наказуемыми, а тут уже речь идет об изнасиловании.

То, что все истории происходили несколько лет, а то и десятилетий назад, ничего не меняет – полиция США и даже Великобритании уже занялись расследованием обвинений в адрес Вайнштейна.

Так, правоохранительные органы Нью-Йорка решили пересмотреть полицейские материалы, чтобы понять, сообщали ли ранее какие-либо женщины о домогательствах или нападениях со стороны Вайнштейна. Но пока что не нашли ничего, кроме известной истории 2015 года, когда одна итальянская актриса вызывала полицию в нью-йоркский офис компании Вайнштейна, когда тот стал приставать к ней. Тогда адвокатам Вайнштейна удалось все быстро замять, сейчас это уже точно не получится.

Можно уверенно предсказывать, что Вайнштейн предстанет перед судом и получит большой срок. Вряд ли он решится на открытый процесс – это грозит ему еще большим сроком, да и покроет позором множество голливудских звезд – скорее всего, будет сделка со следствием, и Вайнштейн получит свой приговор. А через несколько лет про него снимут фильм, который станет блокбастером, ведь там будут все голливудские звезды, причем играть они будут самих себя.

А режиссером станет Квентин Тарантино – у него лучше всех получится изобразить «случай Вайнштейна».

Неужели такого кино не будет? Но о чем был бы этот фильм, если бы он появился? Неужели о том, что голливудские продюсеры пристают к актрисам? Это банально и не ново – всю историю Голливуда все знают, что «старлетки спят с режиссерами», ну то есть звезды с продюсерами. Может быть, о том, что продюсер насилует звезд? Пользуясь своей властью и влиянием, он принуждает их, а они боятся его и молчат? Это уже получше, но тоже довольно банально.

А вот о чем можно бы рассказать, так это о том, что все всё знали и молчали. И сами жертвы, и весь остальной Голливуд, и даже вся американская элита в широком смысле этого слова. То есть это такой заговор молчания – когда все знают, кто такой Вайнштейн, и ничего не предпринимают. И вдруг в какой-то момент происходит взрыв – и «все тайное становится явным». В чем же причина этого взрыва? Как ни странно, в Трампе.

Потому что Вайнштейн, как и практически весь Голливуд, – это важнейшая часть той самой либеральной, наднациональной, глобалистской американской элиты, которая ненавидит Трампа и пытается убрать его из Белого дома. Вайнштейн участвовал в сборе средств для Клинтон – но не это главное. Голливуд – это такое же болото, как и «вашингтонское болото», которое обещал осушить Трамп.

Киноиндустрией, как и политикой, в США занимаются люди, которые не верят ни во что из того, что декларируют – будь то «права женщин» или «честные выборы».

Более того, политика и шоу-бизнес в Америке всегда были близки, а в последние десятилетия и вовсе стали неразделимы – и там не просто «рука руку моет» или «хвост виляет собакой». Это совершенно одинаковые по взглядам и манерам люди: Билл Клинтон и Харви Вайнштейн одинаково распущены, просто у первого не было таких возможностей, как у второго. Эта американская элита живет в своем мире – точнее, жила в нем, пока откуда ни возьмись не появился Дональд Трамп.

Он формально был одним из них – богатый и знаменитый. Но выдвигаясь в президенты, Трамп стал говорить от лица тех, кому надоела ложь истеблишмента, то есть простых, обычных американцев. Трамп обещал осушить «вашингтонское болото», то есть уменьшить влияние лоббистов на власть, убрать продажных и беспринципных конгрессменов и чиновников. Это были красивые лозунги – и за Трампом пошли массы. А против него встал практически весь американский истеблишмент – политики, пресса, Голливуд. Трампа изображали демагогом, придурком, сексистом-женоненавистником.

Все помнят, какой масштаб приняла накануне выборов кампания с обвинениями Трампа в приставании к женщинам – с вытаскиванием каких-то историй и жертв, но ни одна из них так и не была доказана. Не потому, что Трамп всемогущ – напротив, тогда его пытались остановить любой ценой – а потому, что это были выдуманные истории.

При чем здесь Вайнштейн? При том, что Хиллари Клинтон и ее команда прекрасно знали, кто в стране самый знаменитый насильник – но делали вид, что ничего не знают. Более того, Клинтон и ее люди, Голливуд и его звезды (производства Вайнштейна) громко возмущались и осуждали Трампа, прекрасно зная, что то, что они приписывают Трампу, творится у них «дома». То есть мы наблюдали законченное фарисейство, которое, как выясняется, иногда очень быстро оборачивается против тех, кто в нем погряз.

Неизвестно, что послужило побудительным мотивом для публикации в The New York Times – почему вдруг решили тронуть неприкосновенного Вайнштейна. Может быть, к началу скандала причастны и люди Трампа, но сути это не меняет. Ведь в результате все увидели, что из себя представляют люди, которые вот уже два года обвиняют Трампа во всех смертных грехах.

И речь не о Вайнштейне, а о Голливуде, который всё знал и молчал, покрывая грехи и преступления своего лидера. Лучшего подарка Трампу и придумать невозможно – пускай теперь Мерил Стрип или Дензел Вашингтон попробуют рассказать американцам о «русских связях» или сексизме их президента.