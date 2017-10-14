Французский разведчик ошибочно слил информацию объекту слежки

Сотрудник Центральной службы территориальной разведки Франции по ошибке сбросил все данные о подозреваемом исламисте самому подозреваемому, сообщает французское подразделение RT.

По данным издания, разведчик собирал информацию об одном из парижских имамов, которого французские власти подозревали в экстремизме. Пересылая собранные данные своему коллеге, он перепутал телефонные номера и отправил сообщение самому объекту слежки.

Подозреваемый ответил на сообщение, указав оперативнику на профнепригодность. Эта ошибка также существенно осложнила работу Главного управления внутренней безопасности страны. Сотрудники данного ведомства также вели слежку за тем же объектом, в результате данной оплошности им пришлось прекратить наблюдение.