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Сирийская армия заняла фактическую столицу «Исламского государства»"

16:03 14.10.2017
Сюжет: Сирийский кризис

Верные президенту Башару Асаду части при поддержке ВКС России сломили оборону боевиков «Исламского государства»* и заняли город Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской армии.

Таким образом им удалось продвинуться на юг вдоль реки Евфрат и приблизиться к границе с Ираком.

Маядин считался фактической столицей ИГ* в Сирии, после того как курдские формирования полностью окружили Ракку. Агентство Fars указывало, что именно в Маядин бежали с севера главари боевиков, пишет РБК.

Успешно действовали правительственные части и на других направлениях. Так, армия Асада сумела занять так называемый Алеппский перекресток, связывающий несколько стратегически важных дорог. Фактически это позволило заблокировать сам Дейр-эз-Зор, центральную часть которого по-прежнему контролируют боевики.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 21:21
Гость: Если такой успех.

то не за горами новые пробирки Колина Пауэла.
14.10.2017, 21:19
Гость: adept

Столица ИГИЛ в Сирии кагбэ в Ракке
14.10.2017, 20:50
Гость: ап

ну сейчас начнется опять волна угроз с вашингтона!!! сейчас подключат американцы лаврова,кудрина,грефа - ждите опять громких заявлений!!!
Все комментарии (7)
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