Сирийская армия заняла фактическую столицу «Исламского государства»"

Верные президенту Башару Асаду части при поддержке ВКС России сломили оборону боевиков «Исламского государства»* и заняли город Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской армии.

Таким образом им удалось продвинуться на юг вдоль реки Евфрат и приблизиться к границе с Ираком.

Маядин считался фактической столицей ИГ* в Сирии, после того как курдские формирования полностью окружили Ракку. Агентство Fars указывало, что именно в Маядин бежали с севера главари боевиков, пишет РБК.

Успешно действовали правительственные части и на других направлениях. Так, армия Асада сумела занять так называемый Алеппский перекресток, связывающий несколько стратегически важных дорог. Фактически это позволило заблокировать сам Дейр-эз-Зор, центральную часть которого по-прежнему контролируют боевики.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ