В Минобороны России прокомментировали действия коалиции США в Ракке

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о безграмотном планировании действий международной коалиции во главе с США в сирийской Ракке.

«Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГИЛ* на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США «международная коалиция», увязшая в Ракке», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Также Конашенков отметил, что «используемые США и «коалицией» ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв среди «освобождаемого» населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции».

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска завершили операцию по освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* города Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.