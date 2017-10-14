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В Минобороны России прокомментировали действия коалиции США в Ракке

21:22 14.10.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о безграмотном планировании действий международной коалиции во главе с США в сирийской Ракке.

«Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГИЛ* на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США «международная коалиция», увязшая в Ракке», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Также Конашенков отметил, что «используемые США и «коалицией» ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв среди «освобождаемого» населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции».

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска завершили операцию по освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* города Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Темы: Сирия, США, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 00:30
Гость: John

Америка несёт свободу и демократию всем людям на планете Земля, только американские бомбардировки идут во имя свободы и демократии, священные жертвы в борьбе за свободу и демократию во имя президента Буша, Обамы и Трампа имеют силу демократии. Аминь.
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