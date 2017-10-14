Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в отмывании денег

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила нынешнего президента страны Петра Порошенко в причастности к коррупционным сделкам, связанным с закупками топлива для Минобороны.

Об этом Тимошенко заявила в эфире местного телеканала NewsOne. По ее словам, известно, что контракты на суммы порядка 5 миллиардов подписываются только президентом страны, а не министром обороны или его заместителем или «каким-то руководителем департамента Минобороны».

Как отметила Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро «нашло не реальных коррупционеров, а очередных подставных лиц». Она считает, что именно Порошенко является заказчиком этого миллиардного контракта и таким образом отмывает деньги из бюджета страны «на фиктивные контракты для обеспечения армии».

Тимошенко считает, что лишь с уходом Порошенко с поста президента Украины может закончиться война в Донбассе. Одновременно она заявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента страны в 2019 году.

В минувшую среду детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн ($5,6 млн) госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.