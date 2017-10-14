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Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в отмывании денег

08:10 14.10.2017
Юлия Тимошенко. Фото с офстраницы в Facebook
Юлия Тимошенко. Фото с офстраницы в Facebook
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила нынешнего президента страны Петра Порошенко в причастности к коррупционным сделкам, связанным с закупками топлива для Минобороны.

Об этом Тимошенко заявила в эфире местного телеканала NewsOne. По ее словам, известно, что контракты на суммы порядка 5 миллиардов подписываются только президентом страны, а не министром обороны или его заместителем или «каким-то руководителем департамента Минобороны».

Как отметила Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро «нашло не реальных коррупционеров, а очередных подставных лиц». Она считает, что именно Порошенко является заказчиком этого миллиардного контракта и таким образом отмывает деньги из бюджета страны «на фиктивные контракты для обеспечения армии».

Тимошенко считает, что лишь с уходом Порошенко с поста президента Украины может закончиться война в Донбассе. Одновременно она заявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента страны в 2019 году.

В минувшую среду детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн ($5,6 млн) госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

Темы: Украина, Борьба с коррупцией в мире, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 16:14
Гость: Татьяна Алексеевна

Господи,а ПРО СЕБЯ она рассказать никому НИЧЕГО не хочет? Афериста похлеще Порошенко.
14.10.2017, 15:24
Гость: Остолоп

Ага, пересела в ступу
14.10.2017, 14:21
Гость: там с 91 года

все сверху отмывают,откатывают,отчиняют и башляют и наверное юлия имела ввиду что пётр отмывает гораздо больше чем она и в этом его объвиняет?
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