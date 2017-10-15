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Дамаск потребовал от Турции вывести свои войска из Сирии

18:30 15.10.2017
Фото с сайта sputnik.az
Фото с сайта sputnik.az
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Сирийский парламент обвиняет Анкару во вторжении на территорию САР и настаивает на том, чтобы турецкие войска были выведены из страны.

«Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без каких-либо предварительных условий», - цитирует «Интерфакс» председателя Народного совета Сирии Хаммуда Сабага.

Он заявил, что турецкие войска вторглись в провинцию Идлиб и тем самым нарушили территориальную целостность Сирии и покусились на ее суверенитет. Он подчеркнул, что парламент САР осуждает эти действия, поскольку они не соответствуют соглашению, достигнутому в Астане.

Сабага назвал действия Турции агрессией и обвинил Анкару в нарушении норм международного права. По его словам, происходящее служит доказательством связи турецкого режима с террористическим группировками.

Требования Дамаска к Турции были выдвинуты в ходе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Санкт-Петербурге.
 

Темы: Ближний Восток, Сирия, Турция, Военные конфликты в мире, Международные отношения
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 20:04
Гость: demos

Дамаск не может требовать, потому что он и развязал войну с собственным народом. Да и держится он только на штыках иранских "стражей мсламской революции", террористов Хезболлы и ВКС России.
15.10.2017, 19:53
Гость: спокойный

сирийское правительство может требовать только тогда когда из сирии выведут шайки ксир и хезболлы которые устраивают резню суинитского население при молчаливой поддержке сирийских властей и еще одной стороны а до этих пор к этим заявлениям будут относиться как в древней поговорке собака лает ветер дует караван идет
15.10.2017, 19:04
Гость: РФ пора бы

отомстить за сбитый самолёт и гибель наших военнослужащих.
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