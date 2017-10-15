Дамаск потребовал от Турции вывести свои войска из Сирии

Сирийский парламент обвиняет Анкару во вторжении на территорию САР и настаивает на том, чтобы турецкие войска были выведены из страны.

«Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без каких-либо предварительных условий», - цитирует «Интерфакс» председателя Народного совета Сирии Хаммуда Сабага.

Он заявил, что турецкие войска вторглись в провинцию Идлиб и тем самым нарушили территориальную целостность Сирии и покусились на ее суверенитет. Он подчеркнул, что парламент САР осуждает эти действия, поскольку они не соответствуют соглашению, достигнутому в Астане.

Сабага назвал действия Турции агрессией и обвинил Анкару в нарушении норм международного права. По его словам, происходящее служит доказательством связи турецкого режима с террористическим группировками.

Требования Дамаска к Турции были выдвинуты в ходе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Санкт-Петербурге.

