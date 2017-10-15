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В Венгрии потребовали «Самоопределения для Закарпатья»

10:27 15.10.2017

В Будапеште прошла акция «Самоопределение для Закарпатья», участники которой потребовали свободы для румынских, русинских, болгарских, армянских и польских национальных общин, проживающих на территории Украины.

Фото со страницы посла Украины в Венгрии Любови Непоп в соцсети

Об этом на своей странице в Faceboook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

По ее словам, организаторы акции заявили, что выступают против «варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев».

Непоп отметила, что МИД Украины выразил протест против этой акции. В ответ на это венгерская сторона заявила, что имеет право на мирное выражение протеста и донесение совместно сформулированной позиции.

«В ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и выражение протестов, во время которых участники свободно выражают свои мнения, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции», — отметила украинский дипломат.

По ее данным, митинг организовала венгерская партия «Йоббик». Там присутствовали евродепутат от «Йоббика» Кристина Морваи, которой в сентябре запретили въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, который в 2010–2014 годах представлял эту партию в венгерском парламенте.

Гауди-Надь надел футболку с надписью «Крым – это Россия, а Закарпатье – это Венгрия». В аналогичной футболке он в 2014 году был замечен на заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался встречаться со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Закарпатье для обсуждения скандального украинского закона об образовании, ущемляющего права национальных меньшинств. Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал, так как закон следовало обсуждать до его принятия.

На встрече в Ужгороде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и руководители организаций закарпатских венгров и исторических церквей сошлись во мнении, что реформа образования делает невозможной деятельность венгерских школ на Украине и не позволяет ученикам средних и старших классов обучаться на родном языке. По словам главы внешнеполитического ведомства, закон об образовании создаёт худшую ситуацию для венгров и представителей других нацменьшинств Украины, чем во времена СССР.

В этой связи Сийярто обещал поднять вопрос об упразднении Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое требует расширения прав меньшинств, из-за принятого Киевом закона «Об Образовании».

25 сентября президент Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

 

Темы: Венгрия, Украина, Межнациональные отношения в мире
Источник: Украина.ру
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 11:46
Гость: Да уж!

Да, в Венгрии тоже есть крайние националисты, обливающие краской памятники советским солдатам-освободителям Венгрии от фашистов. Именно они, новые венгерские полуфашисты, и проводили акцию за освобождение "венгерских национальных братьев".
15.10.2017, 11:42
Гость: справка

В статье правда, но почему-то не вся, умалчиваются детали. Во-первых в акции участвовало всего пару десятков обывателей и СМИ Венгрии весьма вяло о сем проинформировали, да и то - далеко не все СМИ. Во-вторых Петер Сийярто, хотя в сердцах и вправду сначала отказался встречаться с Климкиным, впоследствии заявил, и об этом писали наши СМИ и была информация на КМ РУ, что не сомневается в том, что украинские власти скорректируют закон и найдут взаимоприемлемый консенсус с Венгрией. После чего обменялся мнениями с Климкиным по телефону.
Наконец есть и в третьих. Закон обсуждался в ПАСЕ и хотя не был признан противоречащим правам человека , однако к нему внесли замечания. П.Порошенко , со своей стороны, в целом признал справедливость замечаний и СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО обещал внести соответствующие изменения в закон . Так что нет смысла из-за всех сил раздувать конфликт, который на сегодняшний день почти исчерпан.
15.10.2017, 11:38
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

А ежели мадьяры начнут, тут шутки плохи, это вам не котлы Дебальцево, Иловайска и прочие семь "котлов"!
Мадьярские ребята настолько суровы, их даже в плен под Воронежем не брали. Вон оно как!
Ковтун с Карасёвым и "Неистовой" Олесей Яхно-Белковская ни чего не расскажут и не поделают.
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