В Венгрии потребовали «Самоопределения для Закарпатья»

В Будапеште прошла акция «Самоопределение для Закарпатья», участники которой потребовали свободы для румынских, русинских, болгарских, армянских и польских национальных общин, проживающих на территории Украины.

Фото со страницы посла Украины в Венгрии Любови Непоп в соцсети

Об этом на своей странице в Faceboook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

По ее словам, организаторы акции заявили, что выступают против «варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев».

Непоп отметила, что МИД Украины выразил протест против этой акции. В ответ на это венгерская сторона заявила, что имеет право на мирное выражение протеста и донесение совместно сформулированной позиции.

«В ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и выражение протестов, во время которых участники свободно выражают свои мнения, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции», — отметила украинский дипломат.

По ее данным, митинг организовала венгерская партия «Йоббик». Там присутствовали евродепутат от «Йоббика» Кристина Морваи, которой в сентябре запретили въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, который в 2010–2014 годах представлял эту партию в венгерском парламенте.

Гауди-Надь надел футболку с надписью «Крым – это Россия, а Закарпатье – это Венгрия». В аналогичной футболке он в 2014 году был замечен на заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался встречаться со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Закарпатье для обсуждения скандального украинского закона об образовании, ущемляющего права национальных меньшинств. Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал, так как закон следовало обсуждать до его принятия.

На встрече в Ужгороде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и руководители организаций закарпатских венгров и исторических церквей сошлись во мнении, что реформа образования делает невозможной деятельность венгерских школ на Украине и не позволяет ученикам средних и старших классов обучаться на родном языке. По словам главы внешнеполитического ведомства, закон об образовании создаёт худшую ситуацию для венгров и представителей других нацменьшинств Украины, чем во времена СССР.

В этой связи Сийярто обещал поднять вопрос об упразднении Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое требует расширения прав меньшинств, из-за принятого Киевом закона «Об Образовании».

25 сентября президент Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.