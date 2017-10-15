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Саакашвили призвал украинцев очистить власть от «гнили»

20:03 15.10.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили позвал украинцев на митинг в столице, который он намерен провести 17 октября.

Выступая в Харькове, он заявил, что сложившая на Украине ситуация грозит ей взрывом и распадом. Саакашвили отметил, что страна обладает большим потенциалом, но для его реализации необходимо «прорвать гниль и нечисть» во власти, передает ТАСС.

«Давайте покажем 17 октября…, что Украина не устала, что интеллект на Украине есть, что люди, которые умеют сражаться, на Украине есть, что воля к победе на Украине есть», - цитирует агентство политика. По его словам, Украина может стать сверхдержавой, которая будет «устанавливать правила игры в Европе».

Он добавил, что все желающие его поддержать на митинге будут доставлены в Киев автобусами, которые предоставят некие волонтеры.

Саакашвили вернулся на Украину в первой половине сентября. Он объявил, что совершит тур по стране, в ходе которого будет собирать требования народа к власти. На митинге 17 октября экс-губернатор намерен их озвучить.
 

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 21:13
Гость: Не

могу понять, что этот потребитель галстуков делает на Украине и почему еще живой или он для чего то кому то нужен?
15.10.2017, 20:44
Гость: грузины мне больше нравятся

Мне нравится, что Саак грузин. На Украине сейчас во власти засилье евреев и армян, которые еще хуже.
15.10.2017, 20:41
Гость: cакартвелоc

Делайте взносы господа в Союз меча и орала! А Вам Петя я подарю парабелум.
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