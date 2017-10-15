Саакашвили призвал украинцев очистить власть от «гнили»

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили позвал украинцев на митинг в столице, который он намерен провести 17 октября.

Выступая в Харькове, он заявил, что сложившая на Украине ситуация грозит ей взрывом и распадом. Саакашвили отметил, что страна обладает большим потенциалом, но для его реализации необходимо «прорвать гниль и нечисть» во власти, передает ТАСС.

«Давайте покажем 17 октября…, что Украина не устала, что интеллект на Украине есть, что люди, которые умеют сражаться, на Украине есть, что воля к победе на Украине есть», - цитирует агентство политика. По его словам, Украина может стать сверхдержавой, которая будет «устанавливать правила игры в Европе».

Он добавил, что все желающие его поддержать на митинге будут доставлены в Киев автобусами, которые предоставят некие волонтеры.

Саакашвили вернулся на Украину в первой половине сентября. Он объявил, что совершит тур по стране, в ходе которого будет собирать требования народа к власти. На митинге 17 октября экс-губернатор намерен их озвучить.

