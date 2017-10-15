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Половина жителей США допускает возможность начала Третьей мировой войны

20:39 15.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Порядка 48% американцев считают вероятным начало Третьей мировой войны. Таковы результаты опроса, проведенного CBS News совместно с компанией YouGov.

Треть опрошенных заявили, что США находятся на пути к ней. При этом они не назвали возможного противника. Еще 22% исключили возможность начала глобального военного конфликта.

При ответе на вопрос о вероятности войны с Северной Кореей 38% респондентов заявили, что избежать ее не удастся. Еще 62% опрошенных уверены в обратном.

В опросе, который проводился 11-13 октября, участвовали 2,4 тысячи человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым мерам в отношении КНДР, вплоть до вооруженного противостояния. Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, также не скупился на угрозы, обещая нанести по США «сокрушительные» ракетные удары».
 

Темы: Северная Корея, США, Общественное мнение
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