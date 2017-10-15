Половина жителей США допускает возможность начала Третьей мировой войны

Порядка 48% американцев считают вероятным начало Третьей мировой войны. Таковы результаты опроса, проведенного CBS News совместно с компанией YouGov.

Треть опрошенных заявили, что США находятся на пути к ней. При этом они не назвали возможного противника. Еще 22% исключили возможность начала глобального военного конфликта.

При ответе на вопрос о вероятности войны с Северной Кореей 38% респондентов заявили, что избежать ее не удастся. Еще 62% опрошенных уверены в обратном.

В опросе, который проводился 11-13 октября, участвовали 2,4 тысячи человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым мерам в отношении КНДР, вплоть до вооруженного противостояния. Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, также не скупился на угрозы, обещая нанести по США «сокрушительные» ракетные удары».

