14 октября на Украине: официальный день кощунства и позора

В Киеве с размахом отметили государственный праздник – День защитника Украины, придуманный в честь годовщины создания УПА*. ВИДЕО

Указ об учреждении нового праздника был подписан еще в 2014 году. С 2015-го 14 октября стал нерабочим днем. И теперь так называемый «День защитника» отмечают с все большей помпой.

Фото с сайта fondsk.ru

Президент «Незалежной» в этот день принимал присягу у кадетов военного лицея имени Ивана Богуна, пообещав по ходу дела украинцам передать в ближайшее время 62 танка в ВСУ и заявив, что генсеком НАТО лет через 40 будет их соотечественник.

Торжественные митинги и собрания были организованы 14 октября в большинстве подконтрольных киевскому режиму крупных городах Юго-Востока: Одессе, Николаеве, Запорожье, Днепропетровске (Днепре), Кировограде (Кропивницком), Артемовске (Бахмуте). В Ровно открыли памятник «Борцам за свободу Украины» в виде бронзового казака, что стало историческим анекдотом – никакого казачества на Ровенщине никогда не существовало. В Виннице же в честь «Дня защитника» появился первый на Украине памятник Симону Петлюре, деятелю, прославившемуся на весь мир бандитизмом и массовыми убийствами евреев.

Вечером на смену «официальной» части праздника пришла неофициальная. По улицам украинских городов двинулись факельные шествия неонацистских организаций «Национальный корпус», «Правый сектор»* и «Свобода». Самый масштабный марш состоялся в центре Киева – в нем приняло участие по разным оценкам от 10 до 20 тысяч человек.

Несмотря на некоторые идеологические трения (одни участники принадлежали к организациям, подконтрольным МВД, а другие орали «кричалки» о том, что глава ведомства Арсен Аваков – «собака»), все участники шествий сошлись на том, что главными героями Украины являются Бандера и Шухевич и что теперь нужно «давать по зубам» не только русским, но и венграм (осуждающим официальный Киев за нацистские языковые законы).

Самое страшное заключается не столько в самом факте проведения данных мероприятий, сколько в том, что подмена киевским режимом понятия «защитника Украины» и все остальные его пропагандистские приемы работают!

Проведенное социологической службой «Рейтинг» исследование свидетельствует о том, что 59% жителей подконтрольных Киеву территорий поддерживают учреждение праздника «Защитника Украины» 14 октября. 49% опрошенных выступают за идею героизации боевиков ОУН-УПА*, открыто протестуют против этого – всего 29% респондентов.

Для сравнения, еще в 2015 году симпатиками УПА* был 41% населения подконтрольных Киеву территорий (против выступали 38%). В 2013-ом героизацию УПА* допускали всего 27%, не желали ее – 52.

Рост популярности ОУН-УПА* происходит в первую очередь за счет Запада и Центра (где бандеровцев, соответственно, поддерживают ориентировочно 80 и 50 процентов), но факт остается фактом – в целом по стране фанаты УПА* находятся в абсолютном большинстве. А в украинских школах взрастает новое поколение детей, которые никаких других героев, кроме Бандеры и Шухевича не знают в принципе. И это – омерзительное кощунство.

Фото с сайта fondsk.ru

Организация Украинских Националистов сложилась в 1920-е годы из кружков и банд бывших петлюровцев, бежавших в страны центральной и восточной Европы. В 1929 году в Австрии прошел учредительный съезд движения. Идеология ОУН была практически полностью идентична программам других ультраправых европейских партий того времени и, благодаря антикоммунизму, ненависти к русским, примату воинствующего национализма – особенно близка германскому нацизму Адольфа Гитлера.

В 1930-е годы немецкие спецслужбы провели массовые вербовки руководства ОУН (так, лидеры Организации Мельник и Бандера были их платными осведомителями) и привлекли рядовых членов движения на низовые должности в Вермахте.

Позже канадский историк подсчитает, что примерно половина руководства ОУН-УПА* открыто проходили службу в немецких карательных и специальных структурах. Причем, по предположению ученого, на самом деле процент коллаборационистов был ощутимо выше, просто по части из них на сегодняшний день нам недоступна официальная информация.

В Абвере (и позже в РСХА) украинских националистов курировал полковник Эрвин Штольце, презрительно отзывавшийся о своем подопечном Степане Бандере как о демагоге и уголовнике, пренебрегающем всеми принципами человеческой морали. Показания Штольце включены в материалы Нюрнбергского трибунала. В них полковник, в частности, подчеркнул, что лично давал указания лидерами ОУН выступить против советской власти.

Согласно показаниям коллеги Штольце Лахузена, распоряжение военной разведке создавать украинскую повстанческую армию было изначально инициировано министром иностранных дел Третьего Рейха Иоахимом фон Риббентропом, в 1946 году казненным по приговорю Нюрнбергского трибунала.

Вопреки сказкам, которые украинские националисты начнут рассказывать после войны, ни одного мало-мальски значимого столкновения ОУН-УПА* с Вермахтом или СС в истории не зафиксировано. Сохранились лишь некоторые сообщения о драках и грабежах, которые могут гипотетически случаться даже в пределах одной большой армии. Разговоры о «защите от немцев» были на практике не более чем пропагандистским приемом агитаторов УПА*.

До наших дней дошли многочисленные документы, свидетельствующие о координации действий между представителями Вермахта и СС с одной стороны и УПА*- с другой. Весной 1944 года во Львове проходили масштабные переговоры между лидерами УПА* и руководством СД. В апреле 1944 года разведка группы армий «Юг» высоко оценила информацию, которую ей передавали боевики УПА*. В документах советских разведорганов до нас дошли даже данные о конкретных фактах передачи немецким командованием ОУН-УПА* оружия и боеприпасов.

В феврале 1944 года боевики УПА* совместно с украинскими «добровольческими» подразделениями СС полностью уничтожили вместе с населением местечко Гута Пеняцкая (погибло около тысячи человек – преимущественно поляков и евреев).

До 80 тысяч поляков и сочувствующих им украинцев уничтожила УПА* в ходе так называемой «Волынской резни». Что характерно, зверье из числа украинских националистов не щадило ни стариков, ни детей, ни беременных женщин.

Активно содействовали боевики УПА* немцам, ведя повсеместную борьбу с советскими разведчиками и партизанами. Именно во время боя с гитлеровскими коллаборационистами из УПА* погиб выдающийся разведчик Герой Советского Союза Николай Кузнецов, памятники которому сегодня активно уничтожают на Украине.

Уже после изгнания гитлеровцев советскими войсками бандеровцы убили на Западной Украине свыше 30 тысяч человек – преимущественно обычных колхозников и представителей местной интеллигенции.

Переносом празднования «Дня защитника» на 14 октября Петр Порошенко и все, кто поддерживает «незалежный» режим, плюют на могилы замученных упашным зверьем женщин и детей и расписываются в собственной поддержке гитлеризма.

Все те, кто вышли на митинги и шествия 14 октября, являются моральными соучастниками преступлений, совершенных в Дахау и Освенциме.

*Запрещенные в РФ экстремистские организации

