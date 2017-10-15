Иран пригрозил выходом из ядерной сделки в случае возврата санкций

Иран может выйти из ядерной сделки в случае пересмотра США отмены санкций против Тегерана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранского министра иностранных дел Мохаммеда Джавад Зарифа.

По его словам, если власти Ирана почувствуют, что стороны соглашения «предпринимают шаги, касающиеся недостаточной для Исламской республики отмены санкций», то одной из возможных реакций станет выход из сделки по атому.

«Если санкции в реально важных для нас сферах будут восстановлены, включая торговлю нефтью, морские перевозки и их страхование, торговлю самолетами, то у нас будет право принять решение относительно нашего участия в сделке», - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не подтверждает конгрессу выполнение иранской стороной условий соглашения. Он распорядился рассмотреть вопрос о новых санкциях против Ирана, назвав эту страну «спонсором терроризма».