На Украине убит основатель батальона «Азов»

В лесу в Харьковской области найдено тело известного украинского нациста, одного из основателей батальона "Азов" Виталия Княжеского. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Он отметил, что Княжеский был одним из самых видных активистов организации "Патриот Украины", весной 2014 года принимал участие в подавлении Русской весны в Харькове и был арестован, был одним из старшин первого состава батальона "Азов", отвечая за его вооружение. Боевику было 37 лет.

"Говорят, самоубийство. Будто "Витус" (позывной Княжеского, - прим.) застрелился из ружья. Не могу поверить! Не укладывается в голове!" — написал Мосийчук.

14 марта 2014 года Княжеский участвовал в уличном бою, в котором были убиты двое харьковчан. Однако после установления нацистского режима на Украине ему удалось избежать наказания.

В управлении полиции Харьковской области заявили, что с места происшествия полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства. По данному факту заведено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".