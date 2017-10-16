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На Украине убит основатель батальона «Азов»

13:06 16.10.2017
Фото со страницы батальона «Азов» во «ВКонтакте»
Фото со страницы батальона «Азов» во «ВКонтакте»
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В лесу в Харьковской области найдено тело известного украинского нациста, одного из основателей батальона "Азов" Виталия Княжеского. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Он отметил, что Княжеский был одним из самых видных активистов организации "Патриот Украины", весной 2014 года принимал участие в подавлении Русской весны в Харькове и был арестован, был одним из старшин первого состава батальона "Азов", отвечая за его вооружение. Боевику было 37 лет.

"Говорят, самоубийство. Будто "Витус" (позывной Княжеского, - прим.) застрелился из ружья. Не могу поверить! Не укладывается в голове!" — написал Мосийчук.

14 марта 2014 года Княжеский участвовал в уличном бою, в котором были убиты двое харьковчан. Однако после установления нацистского режима на Украине ему удалось избежать наказания.

В управлении полиции Харьковской области заявили, что с места происшествия полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства. По данному факту заведено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Темы: Украина
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 20:09
Гость: Вера

За слёзы русских людей. За жён за матерей за Новороссию.Смерть этого нациста ответка жизни. Не будет укропам покоя.
16.10.2017, 19:20
Гость: Федя1

Де Голль расстрелял около миллиона французов, которые сотрудничали с фашистами. Теперь у них не ходят по Парижу с факелами бывшие сс-овцы.
Сталин был по сравнению с Де Голлем мягкотелым гуманистом.
Из-за его мягкотелости ядовитое гитлеровское семя не было выкорчевано до конца. И теперь мы видим в Матери городов русских эту мерзость!
16.10.2017, 18:48
Гость: Ночной волк

Ну, зачем же так грубо? Лучше так: сегодня к бессмертной когорте «славных сынов древнейшего народа планеты», которые носят звание "герой Бандерштадта", присоединился еще один группенфюрер.
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