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Facebook решил нанимать людей с допуском к секретной информации

18:45 16.10.2017
Фото с сайта edmtunes.com
Фото с сайта edmtunes.com
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Социальная сеть Facebook решила начать нанимать сотрудников, которые обладают допуском к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg.

Столь нестандартным решением соцсеть решила бороться с возможными попытками иностранных государств влиять на общественное мнение и на будущие выборы в США. Руководство соцсети считает, что у таких сотрудников будет конкурентное преимущество в борьбе с потенциальными угрозами.

Предполагается, что подобные сотрудники будут получать актуальную информацию от администрации США и это позволит им оперативно отслеживать подозрительную активность в соцсетях.

Допуск к секретной информации обычно имеют работники правительственных организаций, сотрудники разведки, подрядчики из коммерческого сектора, если их деятельность касается чувствительных вопросов государственной важности.

Как отмечает Bloomberg, сотрудничество с людьми, имеющими допуск к секретной информации, - распространенная практика в США.

Темы: Социальная сеть, Facebook, Социальные сети в мире
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