Глава Каталонии так и не прояснил вопрос с независимостью региона

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам, но при этом не внес ясность в вопрос о том, была ли провозглашена независимость региона.

Письмо Пучдемона к испанскому премьер-министру опубликовано на сайте издания El Pais. Газета отмечает, что в тексте нет ответа на вопрос главы правительства, объявляет ли Пучдемон о независимости.

В обращении к главе центрального правительства Пучдемон выступил в защиту права Каталонии на независимость. Он призвал Рахоя как можно быстрее встретиться для проведения переговоров по этому вопросу.

"Наше предложение о диалоге искренне и честно. Поэтому в течение ближайших двух месяцев наша цель - провести диалог. Нужно, чтобы представители Испании, Каталонии, международные представители, которые выражали готовность к переговорам, попробовали наладить их", - говорится в письме.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Испании дал главе регионального правительства Каталонии пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Этот срок истекает как раз 16 октября. Рахой пояснял, что от ответа Пучдемона будет зависеть реакция Мадрида на события в Каталонии, передает "Интерфакс".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.

10 октября Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.



