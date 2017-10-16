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Глава Каталонии так и не прояснил вопрос с независимостью региона

11:51 16.10.2017
Карлес Пучдемон. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам, но при этом не внес ясность в вопрос о том, была ли провозглашена независимость региона.

Письмо Пучдемона к испанскому премьер-министру опубликовано на сайте издания El Pais. Газета отмечает, что в тексте нет ответа на вопрос главы правительства, объявляет ли Пучдемон о независимости.

В обращении к главе центрального правительства Пучдемон  выступил в защиту права Каталонии на независимость. Он призвал Рахоя как можно быстрее встретиться для проведения переговоров по этому вопросу.

"Наше предложение о диалоге искренне и честно. Поэтому в течение ближайших двух месяцев наша цель - провести диалог. Нужно, чтобы представители Испании, Каталонии, международные представители, которые выражали готовность к переговорам, попробовали наладить их", - говорится в письме.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Испании дал главе регионального правительства Каталонии пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Этот срок истекает как раз 16 октября. Рахой пояснял, что от ответа Пучдемона будет зависеть реакция Мадрида на события в Каталонии, передает "Интерфакс".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.

10 октября Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.


 

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 20:15
Гость: Татьяна Алексеевна

А у меня вопрос : Предполагал ли этот Пучдемон,что вышедших на улицы людей начнут дубинками гладить? Если ДА,то его поведение в данный момент вписывается в сценарий переговоров с Мадридом.Ему будет на какие кнопочки и струны нажать.
Мадрид сейчас в не очень презентабельном виде перед народом.Перед ВСЕМ народом страны.
16.10.2017, 17:17
Гость: да-да

"Это предательство Пучдемона в чистом виде.
Ведь это он призывал свой каталонский народ к борьбе за независимость.
Бедные люди пострадали от испанских полицейских.
Спрашивается ЗА ЧТО???"-так , этот " путч" просто демон какой-то,во плоти ...обычный рыночный журналист("инженер человеческих душ") умеющий вещать сладкую лапшу на уши населению( в угоду сильным мира ) .За что его видимо и избрали доверчивые граждане в руководители своего региона . Но, кто за ним кроме в большой степени управляемого сиюминутными эмоциями(нагнетаемыми рыночными сми) электората ? Мировая закулиса паразитов ? Может , нанятые ей кукловоды пока не решили как ,дальше быть ? Вот ,потому путч- демон видимо и завис на паузе...
16.10.2017, 17:10
Гость: Кац

Как и говорили, весь шухер был затеян, чтобы сделать небольшой гешефт, сейчас у умных людей пойдёт торг, а лохи полосатые будут продолжать драки на улицах...
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