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Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием главой Киргизии

15:05 16.10.2017
Сооронбай Жээнбеков. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизской Республики.

В телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Сооронбай Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии.

Владимир Путин также отметил, что в России высоко ценят личный вклад Сооронбая Жээнбекова в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур.

В воскресенье, 15 октября, в Киргизии прошли президентские выборы.

Темы: Выборы в мире, Киргизия
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 19:20
Гость: карофельный пирог с мясом

а зачем им помогать? Только ради истории?
16.10.2017, 17:56
Гость: Россиянин

В Киргизии президент избирается на 1 срок 6 лет, без всяких подряд. Азия-с.
16.10.2017, 16:45
Гость: Трезвый

Киргизы,точнее кыргызы,небольшая часть когда-то большого степного народа кыргызов ( кыр-степь) обитающих сотни лет в Великой Степи со времен скифов,кипчаков,огузов,гуннов... Сейчас этот народ разделился на многие части и остался маленький Кыргызстан с небольшим населением,но с большими проблемами.Они наши братья и по духу и по крови и поэтому России нужно помогать молодой республике встать на самостоятельные экономические ноги и войти в Евразийский Союз на равных.
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