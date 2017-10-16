Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием главой Киргизии

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизской Республики.

В телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Сооронбай Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии.

Владимир Путин также отметил, что в России высоко ценят личный вклад Сооронбая Жээнбекова в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур.

В воскресенье, 15 октября, в Киргизии прошли президентские выборы.