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В Австрии появится самый молодой канцлер в истории

17:45 16.10.2017
Себастьян Курц. Фото с офстраницы в Facebook
Себастьян Курц. Фото с офстраницы в Facebook

На парламентских выборах в Австрии побеждает Австрийская народная партия (АНП).

Как сообщается на сайте МВД Австрии, по предварительным данным АНП набирает 31,4 процента голосов. Лидером партии является глава МИД страны 31-летний Себастьян Курц.

Отмечается, что Курц уже объявил о победе своей партии и получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению наблюдателей, Курц станет канцлером Австрии, что сделает его самым молодым в истории страны на посту главы правительства.

Аналитики считают, что для большинства в парламенте ему будет необходимо сформировать альянс с партией, занявшей второе или третье место. На текущий момент второе место досталось Австрийской партии свободы и третье — социал-демократической партии.

Выборы в австрийский парламент прошли в минувшее воскресенье, 15 октября.

Темы: Выборы в мире, Австрия, Международная политика
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 20:12
Гость: ...

Ой... какой хорошенький...
16.10.2017, 19:59
Гость: p.s.:

Жена моложе макроновской?
16.10.2017, 19:57
Гость: Karivedum

Учиться будет заочно без отрыва руководством страной?
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