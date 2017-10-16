В Австрии появится самый молодой канцлер в истории

На парламентских выборах в Австрии побеждает Австрийская народная партия (АНП).

Как сообщается на сайте МВД Австрии, по предварительным данным АНП набирает 31,4 процента голосов. Лидером партии является глава МИД страны 31-летний Себастьян Курц.

Отмечается, что Курц уже объявил о победе своей партии и получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению наблюдателей, Курц станет канцлером Австрии, что сделает его самым молодым в истории страны на посту главы правительства.

Аналитики считают, что для большинства в парламенте ему будет необходимо сформировать альянс с партией, занявшей второе или третье место. На текущий момент второе место досталось Австрийской партии свободы и третье — социал-демократической партии.

Выборы в австрийский парламент прошли в минувшее воскресенье, 15 октября.