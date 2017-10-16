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Саакашвили опасается, что украинские власти его убьют

10:21 16.10.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил опасение, что украинские власти могут попытаться его устранить.

Об этом он заявил на митинге, который прошел в Харькове в минувшее воскресенье, 15 октября. Видеозапись выступления опубликована на странице Саакашвили в Facebook.

По словам Саакашвили, он не знает, что может случиться, но точно знает, что власти Украины «попытаются от него избавиться». «Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь», - заявил он.

На митинге в Харькове Саакашвили призвал своих сторонников выйти на акцию 17 октября перед Верховной Радой в поддержку антикоррупционных реформ. Среди основных требований — создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности.

Саакашвили также обвинил президента страны Петра Порошенка в клептократии, отметив, что ему «некогда заниматься Украиной» из-за активного ведения бизнеса.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 15:22
Гость: Неравнодушный

Эх Мишико. Многим бы хотелось, в том числе и на Родине. Но, жить тебе или нет решают не в Киеве, не в Тбилисе, не в России.
16.10.2017, 14:59
Гость: Бтр

И таки есть за шо.
16.10.2017, 13:32
Гость: зря волнуеться

он нужен цру как и парашенко,а вот беглому депутату госдумы и максаковой пора бежать!этих могут мочкануть в любую минуту,очень хорошо они вплетуться в месть от Москвы...особенно этот небритый понамарёв должен теперь каждый день одевать чистое бельё,а побреют уже специалисты.
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