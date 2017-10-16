Саакашвили опасается, что украинские власти его убьют

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил опасение, что украинские власти могут попытаться его устранить.

Об этом он заявил на митинге, который прошел в Харькове в минувшее воскресенье, 15 октября. Видеозапись выступления опубликована на странице Саакашвили в Facebook.

По словам Саакашвили, он не знает, что может случиться, но точно знает, что власти Украины «попытаются от него избавиться». «Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь», - заявил он.

На митинге в Харькове Саакашвили призвал своих сторонников выйти на акцию 17 октября перед Верховной Радой в поддержку антикоррупционных реформ. Среди основных требований — создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности.

Саакашвили также обвинил президента страны Петра Порошенка в клептократии, отметив, что ему «некогда заниматься Украиной» из-за активного ведения бизнеса.