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Стрельба в Лас-Вегасе обрушила игровой и туристический рынки Невады

16:00 16.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Трагические события, произошедшие в Лас-Вегасе 1 октября, обвалили акции компаний, которые владеют казино и отелями в США, сообщает The Japan Time.

По данным аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, доходы казино и отелей в Лас-Вегасе упадут на 4-6 процентов. Кроме того, наблюдается снижение туристического потока в город. Такой негативный эффект для рынка продлится как минимум полгода.

В 2016 году Лас-Вегас посетили 42,9 миллиона человек, были забронированы почти 95 процентов из 150 тысяч номеров города отелей Clark County. Доходы казино за прошлый год составили 9,7 миллиарда долларов.

Аналитики прогнозируют, что в 2017 году игорный бизнес города потеряет как минимум 40 миллионов долларов.

Вечером 1 октября 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом свел счеты с жизнью. В результате стрельбы погибли 58 человек, пострадали более 500. В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция нашла взрывчатку и ее компоненты.

Темы: США, Происшествия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 19:59
Гость: Юляша

Это хорошо.А еще лучше вообще снести долой рассадник греха и пакости бандитский Вегас.
16.10.2017, 19:15
Гость: Федя1

Хотели подгадить Трампу, а нагадили американскому народу в душу.
Раньше Лас Вегас у американцев ассциировался с праздником, теперь с массовым убийством.
Миллионы иностранцев мечтали побывать в этом рае на Земле, теперь раздумали.
Правы те, кто хочет отобрать американский паспорт у Сороса!
16.10.2017, 18:08
Гость: СДД

Что тут комментировать - пусть стреляют!
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