Стрельба в Лас-Вегасе обрушила игровой и туристический рынки Невады

Трагические события, произошедшие в Лас-Вегасе 1 октября, обвалили акции компаний, которые владеют казино и отелями в США, сообщает The Japan Time.

По данным аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, доходы казино и отелей в Лас-Вегасе упадут на 4-6 процентов. Кроме того, наблюдается снижение туристического потока в город. Такой негативный эффект для рынка продлится как минимум полгода.

В 2016 году Лас-Вегас посетили 42,9 миллиона человек, были забронированы почти 95 процентов из 150 тысяч номеров города отелей Clark County. Доходы казино за прошлый год составили 9,7 миллиарда долларов.

Аналитики прогнозируют, что в 2017 году игорный бизнес города потеряет как минимум 40 миллионов долларов.

Вечером 1 октября 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом свел счеты с жизнью. В результате стрельбы погибли 58 человек, пострадали более 500. В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция нашла взрывчатку и ее компоненты.