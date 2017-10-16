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Шойгу объявил о скором окончании кампании в Сирии

20:58 16.10.2017
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
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Военная операция в Сирии близится к завершению. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе встречи со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», - цитирует главу Минобороны РФ ТАСС.

Шойгу предложил Либерману обсудить военное и военно-техническое сотрудничество, а также ряд вопросов по ситуации в Сирии. При этом он подчеркнул, что основным остается вопрос о борьбе с терроризмом в регионе. «В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом», - сказал Шойгу.

В начале года глава Минобороны уже заявлял, что война в Сирии подходит к концу. По его словам, благодаря российской военной авиации террористам нанесен серьезный удар и предотвращен распад САР. Некоторое время назад СМИ сообщили, что под контролем боевиков осталось не более 8% территории ближневосточного государства.

Темы: Ближний Восток, Израиль, Сирия, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 00:35
Гость: руины заказывали?Тогда мы идем к вам

Русские,русские
Беспокойные сердца
Русские,русские
Всё доводят до конца
17.10.2017, 00:28
Гость: ура Победа!

Так РФ одержала победу над террористами или нет?////////////
Безусловно - ДА.РФ давно одержало победу над гражданами России ,а в большей части над её пенсионерами .Теперь ,чтоб прокормить ещё одну шоблу-воблу по закону сообщающихся сосудов и всевозможных сосунов денежные средства будут секвестироваться(от слова секира(топор).Дословно -отсекаться) за счет пенсий.
16.10.2017, 23:45
Гость: ВВВ

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