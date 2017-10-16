Шойгу объявил о скором окончании кампании в Сирии

Военная операция в Сирии близится к завершению. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе встречи со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», - цитирует главу Минобороны РФ ТАСС.

Шойгу предложил Либерману обсудить военное и военно-техническое сотрудничество, а также ряд вопросов по ситуации в Сирии. При этом он подчеркнул, что основным остается вопрос о борьбе с терроризмом в регионе. «В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом», - сказал Шойгу.

В начале года глава Минобороны уже заявлял, что война в Сирии подходит к концу. По его словам, благодаря российской военной авиации террористам нанесен серьезный удар и предотвращен распад САР. Некоторое время назад СМИ сообщили, что под контролем боевиков осталось не более 8% территории ближневосточного государства.